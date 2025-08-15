İngiltere Premier Lig 2025-2026 Sezonu Başlıyor

İNGİLTERE PREMIER LİG 2025-2026 SEZONU BAŞLIYOR

İngiltere Premier Lig’in 2025-2026 dönemi bu hafta itibarıyla start alıyor. Cuma günü TSİ 22:00’de sezonun ilk maçı Anfield’da şampiyon Liverpool ile Bournemouth arasında gerçekleşecek. Açılış haftasında Manchester United, Arsenal’i ev sahipliği yapacak. Leeds United, Premier Lig’e dönüşünü ise Pazartesi günü Everton karşısında gerçekleştirecek. Yaz dönemi, kulüpler arasında hem saha içinde hem de dışında yoğun bir hareketlilikle geçti.

TRANSFER GERÇEKLEŞMELERİ VE ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Chelsea, Manchester City’nin turnuvadan elenmesiyle birlikte ABD’de yapılan Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı. Beşer kurumu zafere rağmen Tottenham, Ange Postecoglou ile yollarını ayırdı. Yerine Brentford’dan Thomas Frank, teknik direktör olarak getirildi. Brentford ise duran top antrenörü Keith Andrews’ı takımın başına getirdi. Liverpool ise yaz boyunca en fazla harcama yapan kulüp oldu. Kulüp, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz’i 100 milyon sterlin bedelle transfer ederek, toplamda bonuslarla 116 milyon sterline çıkabilecek bir anlaşmaya imza attı.

YENİ TRANSFERLER VE KULÜP HAREKETLERİ

Liverpool’un yanı sıra Arsenal de dikkat çekici transferler gerçekleştirdi. Sporting’den Viktor Gyökeres’i 64 milyon sterline, Real Sociedad’dan Martin Zubimendi’yi ve Chelsea’den Noni Madueke’yi kadrosuna kattı. Manchester United ise RB Leipzig’den Benjamin Sesko, Brentford’dan Bryan Mbeumo ve Wolves’tan Matheus Cunha transferleriyle hücum hatlarını güçlendirdi. Chelsea, Brighton’dan Joao Pedro, Ipswich’ten Liam Delap ve Borussia Dortmund’dan Jamie Gittens’i kadrosuna dâhil etti. Newcastle, Nottingham Forest’tan Anthony Elanga’yı alırken, Manchester City de Milan’dan Tijjani Reijnders’i kadrosuna kattı. Tottenham, West Ham’dan Mohammed Kudus için 55 milyon sterlin ödedi.

YAYIN ANLAŞMASI VE YENİ UYGULAMALAR

Premier Lig, 2025-26 sezonundan itibaren geçerli olacak 6,7 milyar sterlinlik dört yıllık rekor bir yayın anlaşması imzaladı. Sky ve TNT toplamda 270 canlı maç yayımlayacak ve BBC, özetleri sunmaya devam edecek. Bu anlaşmanın “İngiltere’de bugüne kadar imzalanan en büyük spor medya hakları anlaşması” olarak adlandırıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Cumartesi 15:00 maçları yayınlanmayacak, ancak Pazar 14:00’de oynanacak tüm karşılaşmalar televizyondan izlenebilecek.

Premier Lig, bu sezon bazı maçlarda hakem kamerası uygulamasını test edecek. Deneme süreci altı ila sekiz hafta sürecek ve bu teknoloji, sezonun geri kalanında kalıcı hale getirilmek istenecek. Ancak ilk maçta bu uygulamanın kullanılması beklenmiyor. Hakemler, maç sırasında formalarına takılı kameralarla sahada yer alacak ve kulaklık ile mikrofon kullanacak. RefCam, televizyon izleyicilerine futbolu farklı bir perspektiften sunmayı amaçlıyor, ancak tartışmalı pozisyonlar ekranda yer almayacak.