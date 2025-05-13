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İngiltere Premier Lig’de Altay Sıkıldı

MAÇIN SONUCU VE ALTAY BAYINDIR’IN TEPKİSİ

İngiltere Premier Lig’de gerçekleşen mücadelede Manchester United, West Ham United’ı ağırladı. Ev sahibi ekip, bu karşılaşmayı 2-0 kaybetti. İlk 11’de yer alan Altay Bayındır, Jarrod Bowen’ın attığı ikinci golden sonra verdiği tepkiyle dikkat çekti.

ALTAY’IN GÖSTERDİĞİ REAKSİYON

Yediği golün ardından sinirlenen Altay, iki yumruğunu sıkarak tribünlere doğru bağırdı. Bu hareketine West Ham United sosyal medyada mizahi bir şekilde yanıt verdi. Kulüp, “Kaleci seviniyor mu?” şeklinde bir paylaşım yaptı ve bu gönderi kısa sürede 4 milyondan fazla görüntülenme aldı. Birçok Türk taraftar, West Ham United’ın bu paylaşıma tepki gösterirken, Altay’ın sinirlenerek bu hareketi yaptığı yönünde yorumlar yaptı. İşte o dikkat çekici paylaşım;

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