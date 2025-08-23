Haberler

İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Manchester City’yi yendi

MAÇ SONUCUNUN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Manchester City, Tottenham ile karşılaştı. Etihad Stadyumu’nda oynanan bu önemli maçta Tottenham, 2-0’lık skorla galip geldi. Maçta Tottenham’ın gollerine 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha imza attı.

MANŞESTER CITY’YE ZOR GÜNLER

Bu sonuçla birlikte, geçen sezonun en kötü grafiğini çizen Manchester City, yeni sezonda da ligin daha ikinci haftasında yenilgi alarak 3 puanda kalmış oldu. Öte yandan, Tottenham ise bu sezon 2’de 2 yaparak 6 puanla başladı.

SIRADAKİ MAÇ PROGRAMI

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brighton’a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Bournemouth’u ağırlayacak.

ÖNEMLİ

21 Yaş Altı Voleybol Takımı, Galip Geldi

21 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, U21 Dünya Şampiyonası'nda Fas'ı 3-0'la geçerek turnuvada ilk kez kazandı. Milliler, 25 Ağustos'ta Mısır'la mücadele edecek.
Türkiye İspanya Maçı: 3-0 Sonuç

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek E Grubu'na zaferle giriş yaptı.

