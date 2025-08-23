İngiltere Premier Lig’de Tottenham, Manchester City’yi yendi

MAÇ SONUCUNUN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Manchester City, Tottenham ile karşılaştı. Etihad Stadyumu’nda oynanan bu önemli maçta Tottenham, 2-0’lık skorla galip geldi. Maçta Tottenham’ın gollerine 35. dakikada Brennan Johnson ve 45+2. dakikada Joao Palhinha imza attı.

MANŞESTER CITY’YE ZOR GÜNLER

Bu sonuçla birlikte, geçen sezonun en kötü grafiğini çizen Manchester City, yeni sezonda da ligin daha ikinci haftasında yenilgi alarak 3 puanda kalmış oldu. Öte yandan, Tottenham ise bu sezon 2’de 2 yaparak 6 puanla başladı.

SIRADAKİ MAÇ PROGRAMI

Ligin bir sonraki maçında Manchester City, Brighton’a konuk olacak. Tottenham ise sahasında Bournemouth’u ağırlayacak.