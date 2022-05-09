İngiltere: Putin, Nazilerin kaderini yaşayacak

Dünya bugün Rusya’nın başkenti Moskova’daki Zafer Günü törenlerinde kürsüye çıkacak Putin’in konuşmasını bekliyor. Putin’in Ukrayna’ya açık şekilde savaş açma ihtimali var. İngiltere ise bu sabah Moskova’ya rest çekti ve Rus işgalcilerin Ukrayna’da yenileceğini duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişimi bu sabah itibarıyla yetmiş beşinci gününe girdi, işgalcilerin Bilohorivka’da bombardımana tuttuğu okulda 60’ı aşkın insanın hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Ukrayna’nın doğusundaki Lugansk bölgesinde yer alan Bilohorivka’daki okul, köylüler tarafından sığınak olarak kullanılıyordu ve bombardıman sırasında 90 kişi okulun bodrum katlarındaydı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bilohorivka’daki okulun vurulmasından ‘dehşete düştüğünü’ söyledi. Köy üstünde uçan bir Rus savaş uçağının okulu kasıtlı şekilde vurduğu belirtiliyor.

Kurtarma ekipleri şimdiye kadar yaklaşık 30 insanı enkazdan sağ çıkarmayı başardı ancak diğerlerinin tamamının ölmüş olabileceği kaydediliyor.

Lugansk, Donetsk’le birlikte Kiev çevresinden püskürtülen Rus ordusunun yeni işgal hedefi. Bölgenin bir kısmı, 2014’ten bu yana Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde.