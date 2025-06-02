İngiltere, Savaş Hazırlıkları Yapmayı Hedefliyor

KEİR STARMER’IN SAVUNMA STRATEJİLERİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesini savaşa hazır hale getirme, güçlü ittifaklar oluşturma ve gelişmiş kabiliyetlerle donatma hedefinde olduklarını açıkladı. Starmer, İskoçya’nın Glasgow kenti yakınlarındaki bir tersanede, İngiltere’nin savunma alanında atmayı planladığı adımlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ülkesinin ve NATO’nun güvenliğinin birbirine bağlı olduğuna vurgu yapan Starmer, “Birlikte çalışmadığımız sürece hiçbir şey tek başına çalışmaz.” dedi. Askerlerden savunma sanayisinde çalışanlara ve vatandaşlara kadar herkesin ülke güvenliğine katkı sağladığını belirten Starmer, “Görüyoruz ki bir şeyler değişiyor. Bugünün dünyasında en öndeki cephedeyiz. Karşı karşıya olduğumuz tehdit, Soğuk Savaş dönemindekinden daha ciddi, daha öngörülemez ve daha acil. Avrupa’da yeni bir nükleer risk, günlük siber saldırılar ve artan Rus tehdidiyle karşı karşıyayız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Rusya’nın eylemlerinin İngiltere’de hayatı pahalı hale getirdiğini ve vatandaşların cebini olumsuz etkilediğini ifade etti.

YENİ SAVUNMA POLİTİKALARI

Stratejik Savunma Değerlendirmesi adlı projeye vurgu yapan Starmer, “Hayata geçirdiğiniz şey, Britanya’yı daha güçlü ve güvenli hale getirecek bir yol haritası.” ifadesini kullandı. 2035 yılına kadar bugünkünden 10 kat daha ölümcül bir ordu oluşturma hedefinde olduklarını belirten Starmer, savunmaya ayrılan harcamaların 2027’de bütçenin yüzde 2,5’ine, sonraki seçimle birlikte ise yüzde 3’e çıkarılacağını açıkladı. Bu değişiklikler içinde, silahlı kuvvetlerin savaşa hazır hale getirilmesi ile caydırıcılığın artırılması yer alıyor. Ayrıca, maaşlara yüzde 20 zam yapılacak olması önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. İkinci değişiklik, NATO’ya yönelik destek alanında yapılacak ve “Savunma politikamız, her zaman ‘Önce NATO’ şeklinde olacaktır.” diye belirtti.

SAVUNMA VE EKONOMİK KATKI

Starmer, savunma alanındaki üretim ve yeniliklerin savaş zamanında hızla hayata geçirileceğinin altını çizerek, 2035’te hayata geçirilmesi planlanan projelerin dronlar, gemiler, yapay zeka ve uçaklarla silahlı kuvvetlerin tüm alanlarında tam entegrasyon sağlayacağını açıkladı. Savunma alanında yapılacak yatırımlar ve askeri gelişmelerin, istihdama ve ekonomiye katkı sağlayacağına dikkat çekerken, savaş başlığı programına 15 milyar sterlinlik bir yatırım yapılacağını, bunun sonucunda 9 bin yeni istihdam oluşacağını belirtti. Starmer, bir savaşı önlemenin en doğru yolunun, ona karşı hazır olmak olduğunu yineleyerek, savunma harcamalarının kamu hizmetlerini aksatmayacağını ve güvenlik sektöründe iyi maaşlı işler yaratacağını ifadelerine ekledi.

NATO VE GAZZE ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Starmer, NATO’ya olan bağlılığın yüksek olduğunu ve bu bağlamda nükleer kabiliyet kazandırdıklarını belirtti. Gazze’deki durumun kabul edilemez olduğunu ifade eden Starmer, ateşkes gerekliliğine dikkat çekerek olayların insani boyutuna vurgu yaptı. Ayrıca, Alman makamlarının Rusya’nın 4 yıl içinde bir NATO ülkesini işgal edebileceği yönündeki uyarılarına da yanıt vererek, “Rusya, şu an hava sahamızı ve sularımızı tehdit ediyor.” diyerek siber saldırıların devam ettiğini belirtti. Starmer, bu ya da benzeri tehditlerle mücadele etmenin önemini tekrarladı.