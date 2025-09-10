İngiltere Savunma Bakanı Healey, Rusya’yı kınadı

RUSYA’YA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, “Rusya’nın eylemleri pervasızdır, tehlikelidir, emsalsizdir. Bir kez daha, Putin’in ne yaptığını görüyoruz, bizi yine test ediyor” ifadelerini kullandı. E5 grubu ülkeleri (İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya) ile Ukrayna’dan savunma bakanları ve savunma alanındaki üst düzey yetkililer, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenliği üzerine konuşmak amacıyla Londra’da toplandı. Polonya Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz, ülkesinin hava sahasının Rus insansız hava araçları tarafından ihlal edilmesi nedeniyle toplantıyı erken terk etmek zorunda kaldı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenlendi. Healey, E5 grubu formatındaki toplantının ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Avrupa müttefiklerini “test etmekle” suçladı.

PUTİN’İN SALDIRGANLIĞI ARTTI

Basın toplantısında Healey, “Yeni bir tehdit çağında bulunuyoruz. Avrupa’da savaş, artan Rus saldırganlığı ve dün gece Putin’in Avrupa’ya karşı düşmanlığı yeni bir seviyeye taşıması ile karşı karşıyayız” dedi. NATO’nun doğu sınırında Polonya hava sahasının ciddi şekilde ihlal edildiğini vurgulayan Healey, bu ihlal sonucunda Varşova Havalimanı’nın kapandığını belirtti. NATO jetleri de Rus İHA’larını düşürdü. Healey, bu olayın Putin’in Ukrayna’ya yönelik saldırısının başlangıcından bu yana gerçekleştirilen ilk savunma operasyonu olduğunu ifade etti.

E5 ÜLKELERİNDEN DESTEK TAHAHÜDÜ

Yaşananların Putin’in barışı hiçe saydığını gösterdiğini dile getiren Healey, E5 grubu olarak bu saldırıları tamamen kınadıklarını söyledi. “Dolayısıyla E5 olarak, bu saldırıları bütünüyle kınıyoruz. Rusya’nın eylemleri pervasızdır, tehlikelidir, emsalsizdir. Bir kez daha, Putin’in ne yaptığını görüyoruz, bizi yine test ediyor” dedi. Healey, Polonya Savunma Bakanı’nın ülkesine dönmek zorunda kalmasının haklı bir durum olduğunu belirtti ve “Polonyalı dostlarımız, NATO müttefikiniz olarak sizi destekliyoruz. Halkınızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olmak adına üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

NATO HAVADA GÜÇLENDİRİLECEK

İngiltere Silahlı Kuvvetleri’ne, Polonya’daki NATO hava savunmasını güçlendirmek için seçenekleri gözden geçirme talimatı verildiğini aktaran Healey, “Şu anda Polonya’da NATO’nun caydırıcılığını artıran 300 İngiliz personeli mevcut. NATO’nun bir parçası olarak, Polonya’nın bizden talep ettiği kolektif yanıtın bir parçası olarak elimizden geleni yapacağız” dedi. Healey, “Bugün beş ülke olarak Başkan Putin’e şunu söylüyoruz; Saldırganlık yalnızca NATO ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendiriyor. Saldırganlık, Ukrayna’nın yanında durma kararlılığımızı perçinliyor” şeklinde konuştu.

KENDİ DEĞERLENDİRMEMİZİ YAPACAĞIZ

Basın toplantısında, Rusya Savunma Bakanlığı’nın Polonya’nın hedef alınmadığına dair açıklamalarına ilişkin Healey, “Biz kendi değerlendirmemizi yapacağız” yanıtını verdi. Healey, “Kremlin’den gelen ilk tepkinin, herhangi bir sorumluluğu inkar etmek, niyeti reddetmek olması kimse için sürpriz olmamalı. Bunu, Ukrayna’ya yönelik saldırıların artan şiddetinde de gördük. Bugün, NATO hava sahasına yönelik türünün ilk örneği olan bir olay yaşadık” dedi.

NATO SAVUNMASI TEST EDİLDİ

Rus insansız hava araçlarının sayısına ve olayın amacına ilişkin bir soru üzerine Healey, ilk değerlendirmelere göre 20 kadar insansız hava taşıtının söz konusu olduğunu ve NATO hava savunmasının etkin bir şekilde görev aldığını söyledi. Healey, “Bunun kasıtlı olup olmadığı konusunda sonuç aynıdır. NATO savunması test edilmiş, uluslararası hukuk ve egemen bir ülkenin hava sahası ihlal edilmiştir. Arka plandaki niyet ne olursa olsun, bu tehlikelidir. Biz bunu kınıyoruz, bunun pervasız olduğunu söylüyoruz ve gerekli yerlerde NATO hava savunmasını güçlendireceğiz” açıklmasını yaptı.