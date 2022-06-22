İngiltere Savunma Bakanı, Türkiye’ye geliyor

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, yarın kritik temaslarda bulunmak Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın yarın Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Bakanın Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel konuların ele alınacağı açıklandı.

Wallace, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın davetlisi olarak yarın Ankara’da olacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nda törenle karşılanacak Wallace ile Akar baş başa görüşecek, heyetlerarası görüşmelere başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularının ele alınması bekleniyor.