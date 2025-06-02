İngiltere Savunma Harcamasını Yüzde 3’e Çıkaracak

İNGİLTERE SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA HEDEFİNİ AÇIKLIYOR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 3 seviyesine çıkarma planlarını dile getirdi fakat bunu ne zaman yapacaklarına dair kesin bir tarih vermedi. Starmer, BBC Radio 4’te yayınlanan Today programında, dünyanın önemli değişimlere uğradığını ve savunma ile güvenlik alanında yeni bir döneme girdiğimizi belirtti. Değişen dünya koşullarına uyum sağlamanın önemi üzerine vurgulayan Starmer, “Eğer çatışmayı caydırmak istiyorsanız bunu yapmanın en iyi yolu çatışmaya hazırlanmaktır.” şeklinde konuştu.

RUSYA TEHDİDİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Starmer, Rusya’nın ülkesine yönelik tehditlerinin ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, İngiltere’nin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Rusya’nın son zamanlarda barış konusunda ciddi olmadığını gösterdiğini söyleyen Starmer, ülkesinin bu durum karşısında ne denli hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. Şu anda savunma harcamalarını 2027 yılına kadar yüzde 2,3’ten 2,5 seviyesine çıkarma taahhüdünde bulunduklarını hatırlatarak, bir sonraki parlamento döneminde bu oranı yüzde 3’e ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

ZAMAN ÇERÇEVESİ BELİRSİZLİĞİ

Hedeflerine ilişkin kesin bir tarih vermemekle birlikte, Starmer şu ifadeleri kullandı: “Evet, yüzde 3 ancak bir İşçi Partisi hükümetinin başbakanı olarak, paranın nereden geleceğinden ve bu taahhüdü nasıl yerine getirebileceğimizden emin olana kadar kesin tarih konusunda taahhütte bulunmayacağım çünkü göstermelik hayati siyasete inanmıyorum. Özellikle savunma ve güvenlik konularında hiç inanmıyorum.” Önceki açıklamalarında, İngiltere’nin savunma harcamalarını 2027 yılına kadar GSYİH’nin yüzde 2,5’ine çıkaracağını belirten Starmer, bu artışın finanse edilmesi için dış yardım bütçesinin yüzde 0,5’ten yüzde 0,3’e düşürüleceğini de duyurmuştu.