İngiltere Sınır Kontrolünü Kaybetti

İNGİLTERE’DE YASADIŞI GÖÇENİN ARTISI

LONDRA, 2 Haziran — İngiltere Savunma Bakanı John Healey, son beş yıl içinde artan yasadışı göçmen girişleri sonucunda sınırlarda “kontrolü kaybettiklerini” açıkladı. Resmi verilere göre, cumartesi günü küçük teknelerle ülkeye 1.194 göçmenin girişi gerçekleşti. Bu, bu yılın başından itibaren tek bir gün içinde ülkeye giriş yapan en yüksek göçmen sayısını temsil ediyor.

GEÇİŞLERİ DURDURMAK İÇİN ANLAŞMA YAPILDI

Healey, pazar günü Sky News’e yaptığı açıklamada, “İngiltere, son beş yılda sınırlarının kontrolünü kaybetmiş ve son hükümet, geçtiğimiz yıl geride karmaşa içinde bir iltica sistemi ve rekor düzeyde göç bırakmıştır” dedi. Ayrıca, geçişleri durdurmak amacıyla Fransa ile 480 milyon sterlinlik bir anlaşma imzalandığını fakat Fransız polisinin sığ sulardaki tekneleri durdurmak için yeterli müdahalede bulunmadığını ifade etti. Bu durumun, “gerçekten büyük bir sorun” olduğunu vurguladı.

FRANSIZ POLİSİNİN ETKİNLİĞİ

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın perşembe günü paylaştığı verilere göre, Fransız polisi bu yılın başından itibaren küçük teknelerle İngiltere’ye ulaşmaya çalışan sığınmacıların yalnızca yüzde 38’ini durdurabildi. Daha önce, 2024 yılındaki engellenme oranı yüzde 45, 2023 ise yüzde 47 olarak açıklanmıştı. Fransa’dan ise bu konuyla ilgili resmi bir yanıt gelmedi.