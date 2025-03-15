İngiltere Ukrayna İçin Çevrimiçi Zirve Düzenledi

TOPLANTI SÜRECİ VE HEDEFLERİ

Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkes belirsizliği devam ederken, İngiltere online bir Ukrayna Zirvesi düzenliyor. Bu çevrimiçi zirveye 26 ülkeden müttefik katılıyor ve toplantıda Ukrayna’nın güvenliği ile Rusya’ya yönelik ek yaptırımlar ele alınıyor. Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’nın barış taraftarı olduğunu vurgularken, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ateşkesi geciktirmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu. Starmer, ateşkes çağrısını uluslararası topluma yaparak, “Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak” dedi.

DESTEK VE KOALİSYON GÜÇLENDİRİLMESİ

Starmer, Rusya’nın yarattığı kaosun İngiltere halkını da etkilediğine dikkat çekti. Zirve ile ilgili olarak, “İstekli koalisyon Avrupa Birliği’nden (AB), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan ortakları bir araya getirdi ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğini aldı” diye belirtti. Destek veren ülkelerin çabalarının sürdüreceğini ifade eden Starmer, “Rusya’ya baskıyı artırmaya ve Ukrayna’ya askeri yardım akışını sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, barış anlaşmasına giden süreçte pratik çalışmaları hızlandırma zamanının geldiğini vurgulayarak, “Askerlerimiz bu hafta perşembe günü Birleşik Krallık’ta bir araya gelecek ve Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için sağlam planlar hazırlayacak” şeklinde konuştu.

RUSYA’YA BASKI VE MÜZAKERELER

Starmer, Putin’in yeniden saldırısını caydırmak için “ABD desteğinden” başka bir alternatif bulunmadığını belirtti. Washington’un güç ve altyapısının Batı NATO ittifakının belkemiği olduğunu söyleyen Starmer, “Bunun Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapılması gerekiyor. Her gün ABD ile görüşüyoruz” ifadelerini kullandı. Basın toplantısında, “Daha güçlü bir ortak kararlılığımız var. Ülkeler, operasyonel aşamaya geçmemiz gerektiği konusunda anlaştı” diyerek, Rusya’ya maksimum baskı yapma zamanının geldiğini ifade etti. Ayrıca, “Gelecekteki planlarımız, Rusya’nın askeri kapasitesini artırmaya yönelik olmalı” dedi.

ADİL VE KALICI BİR BARIŞ

Ateşkes görüşmelerinin sonuçları ile ilgili olarak Starmer, herkesin, özellikle de Ukraynalıların talebi olan “adil ve kalıcı bir barış” sağlanması gerektiğini belirtti. Son olarak, “Ukrayna’daki barış, Avrupa’nın ve Birleşik Krallık’ın güvenliği için kritik öneme sahip, çünkü Avrupa’da yaşanan her şey, her zaman bizim kıyılarımıza ulaşır” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise toplantı sonrası, “Rusya, barışı ciddiyetle istediği izlenimini vermiyor” şeklinde açıklama yaptı. Macron, Putin’in müzakere etmek için saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade ederek, “Eğer barış istiyorsak, Rusya açık bir yanıt vermeli ve bu baskı ABD ile koordinasyon içinde yapılmalı” dedi.

İtalya Başbakanlığı, “Başbakan Meloni, Avrupa ve Batılı ortaklarla güvenilir ve etkili güvenlik garantileri sağlamak için çalışmalarını sürdürecektir” açıklamasında bulundu.