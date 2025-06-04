İngiltere, Ukrayna’ya 100 Bin Dron Gönderecek

İNGİLTERE’NİN UKRAYNA’YA YAPACAĞI DRON DESTEĞİ

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna’ya 2026 yılının Nisan ayına kadar 100 bin dron temin edileceğini duyurdu. Healey, aynı zamanda İngiltere’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri desteğin de arttırıldığını belirtti. İngiltere, insansız hava araçlarının savaş stratejileri üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu mali yılın 2026 Nisan ayında sona ereceği açıklamasında bulundu.

ASKERİ DESTEK PLANI VE BÜTÇE

İngiltere hükümeti, 350 milyon sterlin değerindeki insansız hava aracı yardımının, toplamda 4.5 milyar sterlin değerine ulaşacak daha geniş bir askeri destek planının bir parçası olduğunu aktardı. Sağlanacak olan 100 bin dronun, Ukrayna’nın mevcut insansız hava aracı envanterini 10 katına çıkaracağı bildirildi. Ayrıca, Ukraynalı askerlerin eğitimi için 247 milyon sterlinlik bir harcama daha yapılacak.

TOPLANTIDA YAPILACAK AÇIKLAMALAR

John Healey, Ukrayna’ya verilecek bu desteğin detaylarını, Brüksel’de gerçekleşecek ve 50 ülkenin katılacağı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı’nda paylaşmayı planlıyor. Healey toplantı öncesinde verdiği demeçte, “İngiltere bu yıl yüzbinlerce insansız hava aracı tedarik ederek ve kritik öneme sahip topçu mühimmatı sevkiyatında büyük bir dönüm noktasına ulaşarak Ukrayna’ya olan desteğini arttırıyor” dedi. Ayrıca, Ocak ayından bu yana 140 bin top mermisi sevkiyatı gerçekleştirdiklerini belirterek, Ukrayna’ya sağlanacak desteğin kapsamına dair önemli bilgiler sundu.