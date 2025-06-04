İngiltere, Ukrayna’ya Dron Desteği Sağlıyor

İNGİLTERE VE ALMANYA’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

İngiltere ve Almanya, Ukrayna’nın Rus hava üslerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarından olumlu şekilde bahsettiler. İngiltere Savunma Bakanı John Healey, “Örümcek Ağı operasyonu için Ukrayna’ya şapka çıkartıyoruz” ifadesiyle bu durumu vurguladı. Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile birlikte Belçika’nın Brüksel şehrinde gerçekleştirilen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Healey, Ukrayna’daki şehirlerde yaşanan yıkımlara dikkat çekerek, “Ukrayna, ABD ve burada bulunan herkes ateşkes çağrısı yapıyor. Hepimiz barış istiyoruz. Ancak Putin, savaşı devam ettiriyor. Bu nedenle Temas Grubu’nun çalışması daha da önemli hale geliyor. Çabalarımızı artırmalıyız ve asla geri adım atmamalıyız” diye konuştu.

DRON TESLİMATLARI VE EĞİTİMLER

Healey, Ukrayna’ya sağladıkları askeri destekten bahsederken, “Geçen yıl Ukrayna’ya 10 bin dron teslim ettik. Bu yıl bu sayıyı 10 katına çıkaracağız” dedi. Ayrıca, Ukrayna kuvvetlerini İngiltere’de eğitmeye devam edeceklerini belirten Healey, eğitim bütçelerini yüzde 20 oranında artırarak yaklaşık 250 milyon pound seviyesine çıkardıklarını ifade etti. Healey, “Rusya’ya mesajımız şudur; Ukrayna güçlüdür, birçok dostu vardır ve dostları onun yanındadır” şeklinde bir açıklama yaptı.

Healey, 1 Haziran’da gerçekleştirilen Örümcek Ağı Operasyonu ile ilgili olarak, “Bu operasyon, Ukrayna’nın Rus ordusuna ciddi zararlar verebileceğinin ve bu savaştaki kazanma kararlılığının bir hatırlatıcısıdır. Biz, Ukrayna’nın yanında duran ülkeler olarak elimizden gelen her şekilde destek vermekte kararlıyız” dedi.

ALMANYA’DAN TEŞEKKÜR

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Ukrayna’nın önceki gün gerçekleştirdiği dron saldırıları nedeniyle Ukrayna Savunma Bakanı Umerov’u tebrik etti. “Daha geçtiğimiz hafta sonu, dron kullanarak size karşı kullanılabilecek silahları etkisiz hale getirebileceğinizi gösterdiniz” diyen Pistorius, ayrıca Almanya’nın Ukrayna’ya ilave uzun menzilli silah sistemleri sağlayacağını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov, Temas Grubu’nun Ukrayna’nın adil ve kalıcı barış için verdiği çabaya destek verdiğini ifade etti. Ayrıca, Ukrayna’da ileri teknoloji ürünleri üretecek fabrikalar kurulması konusunda destek alacaklarını belirtti. “Teklifleri değerlendirmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu girişime ‘Ramstein Sanayi Yatırım Girişimi’ diyoruz. Dron, füze, mühimmat ve diğer silahları birlikte üreteceğiz” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

DRON ÜRETİMİ VE FİNANSAL ZORLUKLAR

Umerov, yıllık 10 milyon adet insansız hava aracı ürettiklerini, ancak bunun maliyetinin 11 milyar dolar olduğunu dile getirdi. “6 milyar dolarlık bir açık var” diyen Umerov, finansman sıkıntıları yaşadıklarını ifade ederek yerel üretim için çeşitli girişimler başlattıklarını söyledi. Umerov, “Çin üretimi olan Mavic dronların Rusya’ya yönlendirildiğine dair bazı raporlar var. Artık Ukrayna’da ürettiğimiz bir ürün var ve açığı bu sayede kapatıyoruz” ifadesiyle durumu özetledi.