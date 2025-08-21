İngiltere Ve 21 Uluslararası Ortak, İsrail’in E1 Projesi’ni Kınadı

İNGİLTERE VE ORTAKLARDAN KINAMA AÇIKLAMASI

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek olan “E1 Projesi”ne verilen onay kararını kınayarak, bu kararın derhal geri alınmasını talep ediyor. İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği’nin de aralarında bulunduğu 22 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarına dair ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail Yüksek Planlama Komitesi’nin Kudüs’ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyoruz ve derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz.” cümleleri öne çıktı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME TEHDİT

Açıklamada, İsrail kabinesindeki aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, bu projenin herhangi bir Filistin devletini bölerek Filistinlilerin Kudüs’e erişimini kısıtlayacağı yönündeki sözlerine de atıfta bulunuldu. “Bu İsrail halkına hiçbir fayda sağlamayacak. Aksine güvenliğin altını oyma riski taşıyor ve bizi barıştan daha da uzaklaştırarak daha fazla şiddet ve istikrarsızlığı körüklüyor.” ifadeleri yer aldı. Ayrıca, “İsrail hükümetinin E1 planının daha ileri gitmesini engellemek için hala bir fırsatı var. Onları bu planı acilen geri çekmeye teşvik ediyoruz.” denildi.

BM KARARLARINA UYULMALI

Açıklamada, İsrail hükümetinin tek taraflı eylemlerinin, Orta Doğu’da güvenlik ve refaha yönelik ortak arayışlarını baltaladığı ifade edildi. İlgili ülkeler, İsrail hükümetinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı doğrultusunda yerleşim inşaatlarını durdurmasını ve Filistin yönetiminin mali kaynakları üzerindeki kısıtlamaları kaldırmasını gerektiği konusunda mutabık kaldı.

PROJENİN DOĞU KUDÜS’E ETKİLERİ

Ayrıca, tarihsel olarak Doğu Kudüs’ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı’nın Batı Şeria bölümünde kalan Filistin mahallesi Azeriye’nin yakınında inşa edilen “Ma’ale Adumim” yerleşiminin, Batı Kudüs’e giden yola bağlanması amacıyla “E1 Projesi” başlatıldığı belirtildi. Bu proje kapsamında, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağının gasbedildiği vurgulandı. “E1 Projesi” ile Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’daki Filistin topraklarıyla olan bağlantısının kopartılması ve izole edilmesi hedefleniyor.