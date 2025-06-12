İngiltere Ve AB, Cebelitarık Anlaştı

CEBELİTARIK KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, UK’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) üzerinden 5 yıl geçtikten sonra Cebelitarık ile ilgili bir anlaşma sağlandı. Bu anlaşmanın Cebelitarık’ın ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı belirtiliyor. Açıklamada, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” denildi.

ANLAŞMA HUSUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Cebelitarık, İber Yarımadası’nın en güney ucunda İspanya ile komşu olan bir yer ve her gün yaklaşık 15 bin kişi iş için bu bölgeyi geçiyor. Açıklamada, anlaşma olmasaydı uzun süredir beklenen pasaport kontrollerinin ve sınır kontrol süreçlerinin yaşanacağı, ancak anlaşma ile bu risklerin bertaraf edildiği söylendi. Ayrıca, AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağı olan Cebelitarık’a özel bir anlaşmanın yapıldığı da kaydedildi.

PARLAMENTOLARDA ONAY BEKLENİYOR

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin değerlendirmesine de yer verildi. Lammy, anlaşmanın yıllar süren belirsizliği sona erdirdiğine dikkat çekti. Bu anlaşmanın, İngiliz egemenliği yanında Cebelitarık’ın ekonomisini ve ticaretini güçlendireceğini de vurguladı. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise bu anlaşmaya varılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Anlaşma, her iki ülkenin parlamentolarında onaylandıktan sonra geçerli olacak.

DENETİMLERDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Cebelitarık ile İspanya arasındaki sınır geçişleri, bu sürecin ardından daha akıcı şekilde yapılacak. Hava yoluyla Cebelitarık’a gelen yolcular, İspanyol ve Cebelitarıklık yetkilileri tarafından çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. Londra’nın St Pancras İstasyonu’ndaki Fransız ve İngiliz polislerinin yaptığı uygulamalara benzer bir sistem uygulanacak. Ayrıca, Cebelitarıklı yetkililer güzergah kontrol süreçlerindeki asayiş ve göç konularında yetkili olacak. İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü korumakla görevli tutulacak. Cebelitarık’a kara yoluyla gelen ürünlerin ağır denetimleri kaldırılacak ve özel gümrük modeli devreye alınacak. İngiltere’nin Cebelitarık’ta askeri varlığı ise operasyonel özerkliğini sürdürecek. Ayrıca, AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların yeniden başlaması da mümkün olacak.