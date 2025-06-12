İngiltere Ve AB, Cebelitarık’ta Anlaştı

BREXİT SONRASI CEBELİTARIK ANLAŞMASI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılışının üzerinden beş yıl geçtikten sonra Cebelitarık ile ilgili bir anlaşma sağlandı. AB ve İngiltere arasındaki bu anlaşmanın, Cebelitarık ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı ifade edildi. Açıklamada, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” bilgileri paylaşıldı.

Anlaşmanın Önemi

İspanya, Portekiz ve Andorra’nın yer aldığı İber Yarımadası’nın en güney ucunda yer alan Cebelitarık ile İspanya arasında her gün 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği hatırlatıldı. Açıklamada, anlaşma olmaması durumunda uzun süreli pasaport ve sınır kontrollerinin olacağı, yapılan bu anlaşmayla bu riskin ortadan kalktığı belirtildi. Ayrıca, AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağı Cebelitarık’a özel bir anlaşma yapıldığı da vurgulandı.

Onay Süreci

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin değerlendirmelerine yer verilen açıklamada, Lammy, anlaşmanın yıllar süren belirsizliğe son verdiğini dile getirdi. Lammy, anlaşmanın İngiliz egemenliği yanında Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini güçlendireceğini de ekledi. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, anlaşmaya varılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Anlaşma, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onay aldıktan sonra yürürlüğe girecek.

Pasaport Kontrolleri ve Geçişler

Anlaşma çerçevesinde, Cebelitarık ile İspanya sınırında insan geçişleri daha akıcı hale gelecek. Cebelitarık’a hava yoluyla gelen yolcular, hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkilileri tarafından yapılacak çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. İngiltere ile Fransa arasındaki tren yolculuğunun başlangıç noktası olan Londra’daki St Pancras İstasyonu’ndaki Fransız ve İngiliz polislerin yaptığı çalışmalara benzer şekilde, Cebelitarıklı yetkililer havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında görev alacak. İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü sağlamakla yükümlü olacak. Cebelitarık’a kara yoluyla giren ürünler için ağır denetimlerin kaldırılacağı ve özel gümrük modelinin devreye gireceği de ifade edildi. Ayrıca, İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığı operasyonel özerkliğini sürdürecek. Anlaşma, AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başlamasına da olanak tanıyacak.