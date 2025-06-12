İngiltere Ve Cebelitarık Anlaşma Sağladı

CEBELİTARIK’TA ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) üzerinden geçen 5 yıl sonrasında Cebelitarık konusunda anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile Cebelitarık ekonomisi ve bölgedeki İngiliz egemenliğinin korunacağı belirtildi. Bakanlık, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlasa da anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” ifadelerine yer verdi.

CEBELİTARIK VE İSPANYA ARASINDA KONTROLLER AZALACAK

İspanya, Portekiz ve Andorra’nın bulunduğu İber Yarımadası’nın en güneyinde yer alan Cebelitarık ile İspanya arasında her gün 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği vurgulandı. Anlaşma olmaması durumunda uzun pasaport ve sınır kontrollerinin söz konusu olacağı, fakat bu anlaşma sayesinde bu tür risklerin ortadan kalktığı kaydedildi. Ayrıca, Cebelitarık’a özel bir anlaşma yapıldığı bilgisi verildi.

ANLAŞMA ONAY İÇİN PARLAMENTOLARA SUNULACAK

Açıklamada görüşlerini paylaşan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, anlaşmanın yıllar süren belirsizliğe son verdiğini ifade etti. Lammy, anlaşmanın İngiliz egemenliğini koruyarak Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini de güçlendireceğini söyledi. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise bu varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Anlaşma, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

HAVALİMANI KONTROLLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Anlaşma çerçevesinde, Cebelitarık ile İspanya sınırındaki geçişlerin akıcı şekilde yapılması planlanıyor. Hava yoluyla Cebelitarık’a gelen yolcular, hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkililerince gerçekleştirilecek çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. Londra’daki St Pancras İstasyonu’nda uygulanan çalışmalara benzer biçimde, Cebelitarıklı yetkililer havalimanı kontrollerinde asayiş ve göç konularında yetki alacak, İspanyol yetkililer ise Schengen bölgesinin bütünlüğünü sağlamaktan sorumlu olacak. Cebelitarık’a kara yolu ile giren ürünler için uygulanan ağır denetimler kaldırılacak ve özel bir gümrük modeli devreye girecek. İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığı ise operasyonel özerkliğini koruyacak. Ayrıca, AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başladığı da belirtiliyor.