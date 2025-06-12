İngiltere Ve Cebelitarık Anlaşmaya Vardı

BREXİT SONRASI CEBELİTARIK’TA ANLAŞMA SAĞLANDI

İngiltere Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya göre, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılışının (Brexit) üzerinden geçen 5 yılın ardından Cebelitarık konusunda bir mutabakat elde edildi. AB ve İngiltere arasında yapılan bu anlaşmanın Cebelitarık ekonomisini ve bölgedeki İngiliz egemenliğini koruyacağı ifade ediliyor. Bakanlık, “Hükümetimiz, Cebelitarık ekonomisinin ve yaşamının tehlikede olduğu bir durumu devralmıştı. Cebelitarık, önceki hükümet tarafından Brexit sonrası İngiltere-AB Ticaret ve İşbirliği Anlaşması’na dahil edilmemişti. Önceki hükümet 2021’de müzakerelere başlamış olsa da, anlaşma bugüne kadar sağlanamamıştı.” bilgisiyle durumu özetliyor.

CEBELİTARIK İLE İSPANYA ARASINDA GÜNLÜK SEYAHATLER

Açıklamada, İber Yarımadası’nın en güney ucunda bulunan Cebelitarık ile İspanya arasında her gün yaklaşık 15 bin kişinin iş için seyahat ettiği anımsatılıyor. Anlaşma olmasaydı, uzun süren pasaport ve sınır kontrolleri yapılacağı; bu anlaşmanın bu tür zorlukların önüne geçtiği kaydediliyor. Ayrıca, AB’ye sınırı olan tek İngiliz toprağı Cebelitarık için özel bir anlaşma yapıldığı vurgulanıyor.

ONAY SÜRECİ SÜRÜYOR

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin değerlendirmelerine yer verildi. Lammy, anlaşmanın yıllarca süren belirsizliğe son verdiğini belirtiyor ve bu anlaşmanın “İngiliz egemenliği yanında Cebelitarık ekonomisini ve ticaretini güçlendireceğini” ekliyor. Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo ise varılan anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getiriyor. Anlaşmanın, hem İngiltere hem de Cebelitarık parlamentolarında onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği aktarılıyor.

ÇİFT TARAFLI PASAPORT KONTROLÜ UYGULAMASI

Bu anlaşma doğrultusunda, Cebelitarık ile İspanya sınırında insan geçişleri akıcı şekilde gerçekleştirilecek. Hava yoluyla Cebelitarık’a gelen yolcular ise hem İspanyol hem de Cebelitarık yetkilileri tarafından yapılacak çift taraflı sınır kontrolüne tabi tutulacak. Londra’daki St Pancras İstasyonu’nda Fransız ve İngiliz polislerinin yaptığı çalışmalara benzer bir uygulama Cebelitarık’taki havalimanı kontrollerinde hast olacaktır. Cebelitarıklı yetkililer, güvenlik ve göç konularında sorumlu olacak. Ayrıca, Cebelitarık’a kara yoluyla giren ürünler için ağır denetimler kaldırılacak ve özel bir gümrük modeli devreye girecek. İngiltere’nin Cebelitarık’taki askeri varlığı ise operasyonel özerkliğini koruyacak. Son olarak, AB ülkeleri ile Cebelitarık arasında uçuşların başlaması da sağlanacak.