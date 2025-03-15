İngiltere ve Ukrayna Ateşkes Zirvesi Açıklamaları

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER’DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 26 ülkenin yer aldığı çevrimiçi Ukrayna Zirvesi’nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya’ya barış mesajı yolladı. Starmer, “Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak” dedi. Ukrayna ile Rusya arasında ateşkesin belirsizliği sürerken, İngiltere çevrimiçi bir zirve düzenledi. Zirvede, Ukrayna’nın güvenliği için düzenlemeler ve Rusya’ya yönelik daha fazla yaptırım konuları ele alındı.

UKRAYNA’NIN BARİŞ TARAFI OLDUĞU VURGUSU

Zirve sonrasında basın toplantısı düzenleyen Starmer, Ukrayna’nın “hiçbir şüpheye yer bırakmadan” barış tarafı olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkesi geciktirmeye çalıştığını ifade etti. Starmer, dünya ülkelerine ateşkes için çağrıda bulunarak, “Dünya harekete geçmeli. Boş sözleri ve şartları bırakın. Mesajım net, ister erken, ister geç, Putin masaya oturmak zorunda kalacak” şeklinde konuştu. Rusya’nın yarattığı kaosun İngiltere’deki insanları da etkilediğini vurguladı.

DESTEKLEYİCİ ÜLKELERİN ÇABALARI VE BASKI ARTIŞI

Zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Starmer, “İstekli koalisyon Avrupa Birliği’nden (AB), Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan ortakları bir araya getirdi ve Japonya da dahil olmak üzere diğer ülkelerin desteğini aldı” ifadelerini kullandı. Destek veren ülkelerin çabalarının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Starmer, “Rusya’ya baskıyı artırmaya, Ukrayna’ya askeri yardım akışını sürdürmeye ve Putin’in savaş makinesini zayıflatmak için Rusya ekonomisine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya devam edeceğimiz konusunda anlaştık” dedi.

BARIŞ ANLAŞMASINA DOĞRU HIZLANDIRMA VE AMERİKA’NIN ROLÜ

Barış anlaşmasına ulaşmak için pratik çalışmaları hızlandırma vaktinin geldiğini belirten Starmer, “Askerlerimiz bu hafta perşembe günü Birleşik Krallık’ta bir araya gelerek barış anlaşmasının arkasında durmak ve Ukrayna’nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almak için sağlam planlar hazırlayacak” dedi. Starmer, Putin’in yeniden saldırmasını caydırmak için “ABD desteğinden” başka bir alternatif olmadığını ifade ederek, “Washington’ın güçleri ve altyapısı, Batı NATO ittifakının bel kemiği” olduğunu dile getirdi.

FRANSA VE İTALYA’DAN YORUMLAR

Zirvede yapılan taahhütlere dair gelen bir soruya cevap veren Starmer, “Ukrayna’nın geleceği üzerine iki hafta önce Avrupa liderleriyle yapılan toplantıdan bu yana çok şeyin değiştiğini” anlattı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Rusya, barışı ciddiyetle istediği izlenimini vermiyor” dedi ve ABD liderliğindeki teklife yanıt vermek yerine saldırılarını yoğunlaştırdığını ifade etti. İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Başbakan Meloni, İtalya’nın Avrupa, Batılı ortaklar ve ABD ile birlikte güvenilir ve etkili güvenlik garantileri tanımlamak için çalışmaya devam edeceğini ifade etti” denildi.