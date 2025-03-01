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İngiltere Ve Ukrayna, Kredi Anlaşması İmzaladı

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İNGİLTERE VE UKRAYNA’DAN ÖNEMLİ KREDİ ANLAŞMASI

İngiltere ile Ukrayna, Kiev’in savunma kapasitesini desteklemek amacıyla 2,74 milyar euro değerinde bir finansal yardım kredisi konusunda anlaşma sağladı. Londra’da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından imza törenine katıldılar. Törende, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ve Ukrayna Maliye Bakanı Sergiy Marçenko, söz konusu kredi anlaşmasını imzaladı.

FİNANSAL YARDIMIN KAYNAĞI

Finansal yardımın geri ödemesinin, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek gelirlerle karşılanacağı belirtildi. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, “Bu anlaşma, İngiltere’nin Ukrayna halkına olan sarsılmaz desteğinin bir parçasıdır” diyerek önemli bir açıklama yaptı. Reeves, bu kredi anlaşmasının, İngiltere’nin yıllık bazda Ukrayna’ya tahsis ettiği 3 milyar sterlinlik fon desteğine ek olarak hayata geçirildiğini de duyurdu. Reeves ayrıca, “Bu para, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün korunmasına yardımcı olma amacı taşıyor” ifadesini kullandı. İngiliz bakan, sağlanacak finansal desteğin Avrupa’nın güvenliğini ve refahını güçlendireceğini belirtti.

Ukrayna’nın Mükafatı

İmza törenine uzaktan katılan Ukrayna Maliye Bakanı Marçenko ise bu “çok elzem” anlaşmanın imzalanmasından ötürü Ukrayna’nın büyük bir minnettarlık hissettiğini ifade etti. Zelenskiy, önceki gün Oval Ofis’te ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile yaşanan gerginliğin ardından bugün İngiltere’ye gelerek Başbakan Keir Starmer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Starmer, Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmede İngiltere’nin Ukrayna ve Zelenskiy’e desteğinin tam olduğunu vurguladı.

– LONDRA

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