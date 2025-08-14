İngiltere Ve Ukrayna Liderleri Bir Araya Geldi

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILDI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Londra’daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da bir araya geldi. Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki yarın yapılacak zirve öncesinde gerçekleşti.

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINDI

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Dün tüm ortaklarımızla ve bugün ikili formatta, Alaska’daki toplantıya ilişkin beklentileri ve olası olasılıkları ele aldık. Eğer ABD, Rusya’ya gerçek bir diplomasi yürütmesi için baskı yapmayı başarırsa, barışı gerçekten kalıcı kılabilecek güvenlik garantilerini de ayrıntılı olarak değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

DESTEK PROGRAMLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda ordunun ve savunma sanayinin destek programlarının devamı üzerine de görüşmeler yapıldı. Zelenskiy, “Her senaryoda Ukrayna gücünü koruyacaktır” dedi. Ayrıca, gündemde İHA üretimine yatırım yapma konusunun da önemli bir yer tuttuğuna vurgu yaptı. Bu konuda “Üretim hacmini artırmak için önemli bir potansiyele sahibiz ve bunun için acilen finansmana ihtiyacımız var. Bu konuda Birleşik Krallık ve tüm ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz. Keir, desteğin için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.