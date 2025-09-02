İngiltere, Yabancı Öğrencileri Sınır Dışı Edecek

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN STRATEJİK AÇIKLAMA

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizelerinin süresi dolduktan sonra ülkede kalmaya devam eden yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini duyurdu. Bakan Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusunda bulunduğunu belirtti. Cooper, “Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir” şeklinde açıklama yaptı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu uyarısında bulunduğu bildirildi. Mesajda, “Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz” ifadelerine yer verildi. Bu durum, ülkede yasadışı kalışların önlenmesi ve düzenin sağlanması adına atılan adımlar arasında yer alıyor.