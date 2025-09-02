Haberler

İngiltere, Yabancı Öğrencileri Sınır Dışı Edecek

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN STRATEJİK AÇIKLAMA

İngiltere İçişleri Bakanlığı, vizelerinin süresi dolduktan sonra ülkede kalmaya devam eden yabancı öğrencileri sınır dışı edeceğini duyurdu. Bakan Yvette Cooper, bazı yabancı öğrencilerin ülkelerindeki koşullar değişmediği halde iltica başvurusunda bulunduğunu belirtti. Cooper, “Gerekli desteği gerçek mültecilere sağlayacağız fakat durum değişmemişse öğrencilerin eğitim bitiminde iltica başvurusu yapmaması gerekir” şeklinde açıklama yaptı.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın, 10 bin uluslararası öğrenciye vizelerinin sona ermek üzere olduğu uyarısında bulunduğu bildirildi. Mesajda, “Eğer geçerli bir kalış hakkınız yoksa ülkeyi terk etmelisiniz. Etmezseniz sınır dışı edileceksiniz” ifadelerine yer verildi. Bu durum, ülkede yasadışı kalışların önlenmesi ve düzenin sağlanması adına atılan adımlar arasında yer alıyor.

Yangın Haliliye’de Kontrol Altına Alındı

Haliliye'deki bir manavda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi ise henüz netlik kazanmadı.
Ula’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Ula ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni ise henüz tespit edilemedi.

