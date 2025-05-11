İngiltere Yeni Göç Planı Açıklandı

YENİ GÖÇ PLANINDA SÜRE SINIRLAMASI

İngiltere’deki İşçi Partisi hükümetinin yeni göç planı çerçevesinde, bazı vizelere süre kısıtlaması getirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilerin vizelerine zaman sınırı getirileceği belirtiliyor. Bu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltma çabalarının bir parçası olarak uygulanacak.

İŞVERENLERDEN PLAN TALEP EDİLECEK

The Guardian gazetesinin haberine göre, yeni plan yürürlüğe girdiğinde, standart nitelikli çalışan vize eşiği “düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)” 6 düzeyine sahip olan ve lisans eğitimine denk gelen işler için geçerli olacak. Bu seviye, mevcut “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak bilinen “A düzeyine” karşılık gelen 3 seviyesidir. İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, “RQF 6” seviyesinden daha düşük bir pozisyonda çalışan kişilerin, sadece geçici süreliğine ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar” mevcut olduğunda İngiltere’ye girmesine izin verilecek. Ayrıca, yurtdışından personel getiren işverenlerin, ülke içindeki istihdam ve yeterlilikleri artırmaya dair planlarını sunmaları gerekecek.

BAKAN COOPER’DAN PLAN AÇIKLAMASI

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, yeni planı memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu planın “göç sistemine kontrol ve düzeni sağlamak, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu ifade etti. Bakan Cooper, pazartesi günü hükümete bir politika belgesi sunacak. Bu politikanın, net göçü azaltma hedefini taşıdığı bildiriliyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİNE ETKİSİ

Öte yandan, kalifiye elemanlar için verilen vize sayısının son yıllarda önemli ölçüde düştüğü gözlemleniyor. Yurtdışından eleman getirilmesine yönelik yeni zorlukların özellikle bakım ve konaklama sektöründe sorunlara neden olabileceği konusunda endişeler var. Resmi verilere göre, “RQF 6” seviyesinin altındaki işler için alınan vizelerin sayısının da son yıllarda azaldığı görülüyor. Lisans mezunu seviyesindeki vizelerin sayısı ise yıllık olarak yaklaşık 75 bin seviyesinde sabit kalıyor. İngiltere’deki bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı personelin çalıştığı ve sektörde 120 bin civarında açık pozisyonun bulunduğu tahmin ediliyor. Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, konu hakkındaki değerlendirmesinde, “Bu sektörü için işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor çünkü istatistikler ortada. Şu anda yurtiçi işgücünü çekemiyoruz çünkü onlar için adaletli ödeme meselesini çözmüş değiliz. Ve eğer bu finanse edilmezse sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık sadece büyümüş olacak. Bu, tedarikçileri sektörün dışına itecek, bu durumun da bugün desteğe ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme kabiliyeti üzerinde doğrudan bir etkisi olacak” şeklinde konuştu.