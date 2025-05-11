İngiltere Yeni Göç Planını Açıklıyor

YENİ GÖÇ PLANI AÇIKLANDI

İngiltere İşçi Partisi hükümeti, yeni göç planı kapsamında bazı vizelere süre kısıtlaması getireceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, lisans mezunu seviyesinde iş bulamayan kalifiye yabancı işçilerin vizelerine zaman sınırı uygulanacak. Bu adım, İngiltere’nin “net göçü” azaltma hedeflerinin bir parçası olarak uygulamaya alınacak.

İŞVERENLERDEN PLAN TALEP EDİLECEK

The Guardian gazetesinin haberine göre, bu plan yürürlüğe girdiğinde, standart nitelikli çalışan vize eşiği sadece “düzenlenmiş nitelikler çerçevesinde (RQF)” 6 seviyesi için geçerli olacak. Bu seviye, şu anda “orta öğretimden üniversiteye geçmek için gereken eğitim düzeyi” olarak bilinen “A düzeyine” karşılık gelen seviye olan 3 seviyesinin üzerinde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı’nın planına göre, “RQF 6” seviyesinin altında bir işte çalışan kişilerin sadece geçici olarak ve “sektörel strateji için kritik olan eksikliklere dair güçlü kanıtlar bulunması” durumunda İngiltere’ye girmesine izin verilecek. Ayrıca, yurtdışından personel getiren işverenlerin iç istihdamı ve yeterlilikleri artırmaya yönelik planlarını açıklaması gerekecek.

BAKAN COOPER’DEN AÇIKLAMALAR

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu planı memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Cooper, bu planın “göç sistemine kontrol ve düzen getirmek, ülke içindeki eğitim ve yeterlilikleri artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklerken net göçü azaltmak için kararlı bir eylem” olduğunu ifade etti. Bakan Cooper, pazartesi günü hükümete bir politika belgesi sunacağını da belirtti. Bu politikanın temel amacı net göçü azaltmak olacak.

SEKTÖRLERE OLASI ETKİLERİ

Öte yandan, kalifiye elemanlar için verilen vize sayısının son yıllarda önemli ölçüde düştüğü görülüyor. Yurtdışından eleman getirilmesine yönelik yeni zorlukların, özellikle bakım ve konaklama sektöründe çeşitli sorunlara yol açabileceğinden endişe ediliyor. Resmi verilere göre, “RQF 6” seviyesinin altındaki işler için alınan vizelerin sayısı da geçmiş yıllara göre düşüş göstermekte. Lisans mezunu seviyesindekiler için ise bu sayı her yıl yaklaşık 75 bin civarında sabit kalıyor. İngiltere’de bakım sektöründe yaklaşık 70 bin yabancı çalışan bulunduğu ve sektördeki açık pozisyon sayısının 120 bin civarında olduğu biliniyor. Ulusal Bakım Derneği İcra Direktörü Nadra Ahmed, “Bu sektör için işleri daha da zorlaştırmak garip görünüyor çünkü istatistikler ortada. Şu anda yurtiçi işgücünü çekemiyoruz çünkü adaletli ödeme sorununu çözemedik. Eğer bu konu finansal olarak desteklenmezse, sosyal bakım sektörü ekonomisindeki açık daha da büyüyecek. Bu, sektördeki tedarikçileri dışarı iterek, destek gereksinimi duyan insanlara yardım etme kapasitesi üzerinde doğrudan bir etki yaratacak” dedi.