İngiltere Yüksek Mahkemesi, “Kadın” Tanımını Biyolojik Cinsiyete Dayandırdı

İNGİLTERE YÜKSEK MAHKEMESİ’NİN KADIN TANIMI HÜKMÜ

İngiltere Yüksek Mahkemesi, yasal metinlerde “kadın” tanımının biyolojik cinsiyete dayanması gerektiğine yönelik bir karar verdi. Bu dava, trans bireylerin haklarıyla kadın haklarını karşı karşıya getirmesiyle ülke genelinde geniş yankılar uyandırdı. Dava, “For Women Scotland” adlı kadın hakları savunucusu bir sivil toplum kuruluşunun, İskoç hükümetinin kadın temsilini düzenleyen yasalarına itirazıyla başlatıldı.

İSKOÇ HÜKÜMETİ’NİN YAKLAŞIMI VE MAHKEME KARARI

İskoç hükümeti, yasal cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış trans kadınların da “kadın” olarak kabul edilmesi gerektiğini savunurken, bu sivil toplum kuruluşu bu yaklaşımın biyolojik kadınları dışladığını belirterek mahkemeye başvurdu. Mahkeme, “kadın” tanımının yalnızca biyolojik cinsiyet üzerinden belirlenebileceğine hükmederek, İskoç hükümetinin bu konudaki genişletici yorumunu reddetti. Kararı açıklayan Yüksek Mahkeme Başkan Yardımcısı Lord Patrick Hodge, bu kararın trans bireylerin yasal haklarını ihlal etmediğini, fakat cinsiyet temelli yasal düzenlemelerde biyolojik temelin esas alınması gerektiğini ifade etti.

ETKİLERİ VE KAMUOYUNDAKİ TEPKİLER

Bu karar; kadın sığınma evleri, hastanelerdeki kadın koğuşları, cinsiyete özel spor müsabakaları ve iş hayatındaki eşitlik politikaları gibi birçok alanda önemli etkiler oluşturabilir. Spor federasyonları ve kamu kurumlarının, bu kararı dikkate alarak yeni düzenlemeler yapması bekleniyor. İngiliz kamuoyunda ise karar farklı tepkilere yol açtı. Bazı kesimler, kararı “biyolojik gerçekliğe dönüş” olarak değerlendirirken, trans hakları savunucuları bu durumu dışlayıcı buluyor. Yargı süreci, benzer tartışmaların sürdüğü Amerika gibi ülkelerde de dikkatle izleniyor. Kararın, cinsiyet kimliği ile biyolojik cinsiyet arasındaki yasal dengeyi tartışmaya açması bekleniyor.