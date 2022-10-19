İngiltere’de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Corona virüs salgını ve savaşlarla sarsılan ülkelerde enflasyon etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı.

İngiltere’de enflasyon, enerji ve gıda fiyatları öncülüğünde yükselişini sürdürerek eylülde yıllık yüzde 10,1 ile son 40 yılın zirvesine ulaştı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, Tüketici Fiyatları Endeksi verilerini paylaştı.

Eylül ayında enflasyon, beklentilerin üzerinde artış göstererek yıllık 10,1 oldu.

Ekonomistler, enflasyonun yükselmeye devam edeceği görüşünde.

Petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonun yükselmesine neden olduğu ifade ediliyor.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 13’e çıkmasını bekliyor.

Ülkedeki yıllık enflasyon, Ağustos ayında 9,9 olarak ölçülmüştü.