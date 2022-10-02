İngiltere’de demir yolu çalışanlarının enflasyonun altında teklif edilen maaş zammı sonrası başlattıkları grevler, iptal edilen tren seferleri nedeniyle ülke genelinde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yaklaşık 50 binden fazla demir yolu işçisinin üyesi olduğu 4 sendika, ücret artışı ve çalışma koşulları konusunda uzun süredir devam eden anlaşmazlık nedeniyle dün, yeniden grev kararı aldı.

Başkent Londra başta olmak üzere ülke genelinde birçok bölgede hem uzun mesafeli hem de yerel çok sayıda tren seferi iptal edildi.

Demir yolu işçilerinin grevi nedeniyle ulaşımda ciddi aksaklıklar meydana gelirken, sendikalardan bazıları, hükümet ve şirketlerle yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine iş bırakma eylemini 5, 6 ve 8 Ekim’de sürdüreceğini açıkladı.

Sendikalar, ülkede yüzde 10’a ulaşan “son 40 yılın en yüksek enflasyon oranı” karşısında işçilerin artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için maaşlarının da daha adil bir oranda artırılması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez greve gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran’da “son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grevi”ni düzenlemişti.