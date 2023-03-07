İngiltere’den 3. Dünya Savaşı hazırlığı

İngiltere Savunma Bakanlığı, olası Üçüncü Dünya Savaşı’na karşı hazırlık yapmaya başladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Üçüncü Dünya Savaşı’nın nasıl teknolojilerle gerçekleşebileceğini tahmin etmek için iki bilim kurgu yazarı ile anlaştı. Yazarlar 20 yıl içinde gerçekleşmesi beklenen potansiyel askeri tehditleri kaleme aldı.

İki bilim kurgu yazarı, yarının savaşlarının nasıl olabileceğini tahmin edebilmek için İngiltere Savunma Bakanlığı ile ortak bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Yazarlar Peter Warren Singer ve August Cole, gelişmekte olan teknolojilerin önümüzdeki 20 yıl içinde ortaya çıkarabileceği potansiyel tehditleri araştıran sekiz kısa hikaye kaleme aldı. Hikayelerin bazılarının I. ve II. Dünya Savaşı’ndan ilham alması özellikle dikkat çekti.

Televizyon dizisi Black Mirror’ın bölümleri gibi her hikaye, birçok alanın ve faktörün yanı sıra yapay zeka (AI), veri modelleme, insansız hava aracı (İHA) sürüleri, kuantum hesaplama gibi belirli alanlardaki gelişmeleri savaş alanına ve koşullarına uyarlayarak anlatıyor. Dikkat çeken hikayelerde yarının savaşlarının nasıl olabileceğine adeta şekil veriliyor.

Ayrıca yazarlar, yeşil teknolojilerdeki (doğal yaşamın devamlılığını sağlamaya yönelik buluşlar) radikal değişimlerin yeni jeopolitik çatışmalara neden olursa dünyanın nasıl bir sonuçla karşılaşacağını da tahmin ediyor.

BİLİM KURGU YAZARLARINDAN 3. DÜNYA SAVAŞI TAHMİNLERİ

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı birimine göre, bu projenin mantığı çok açık; bilim kurgu yazarları, hayal edilemeyeni hayal etme konusunda benzersiz bir yeteneğe sahipler ve bu tür senaryolar savunma planlaması için değerli olabilir.