İngiltere’den açıklama: Sinsilik yapmadık

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, denizaltı anlaşması hakkında açıklama yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avustralya ile imzalanan denizaltı anlaşması hakkında açıklama yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avustralya ile imzalanan denizaltı anlaşmasının arkasında bir “sinsilik” olmadığını, anlaşmaya tepki gösteren Fransa’yı hafife almadıklarını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası’ndaki konuşmasında, Avustralya’nın Fransa’yla imzaladığı milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını iptal ederek İngiltere ve ABD ile yeni bir anlaşmaya varmasına ilişkin konuştu.

Avustralya’nın, İngiltere ve ABD ile ortaklık kurarak “seçme hakkını” kullandığını kaydeden Wallace, ABD ve Fransa’yı İngiltere’nin en yakın müttefikleri olarak tanımladı.

ABD’nin NATO’nun temel taşı olduğunu ve güvenlik konusunda herhangi bir Avrupa ülkesinden çok daha fazla harcama yaptığını söyleyen İngiliz Bakan, Washington’un onlarca yıldır Avrupa’nın güvenliğinin garantörü olduğunu ve bunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.