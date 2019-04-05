İngiltere’den Brexit talebi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit ile ilgili Başbakan May, Brexit’in 30 Haziran’a kadar ertelenmesini talep etti.

Parlamentodaki oylamalarda peş peşe hezimet yaşayan ve planı reddedilen May, uluslararası örgütten Brexit için 30 Haziran’a kadar süre verilmesini talep etti.

Theresa May tarafından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a gönderilen mektupta sözü edilen ilk tarih, 23 Mayıs oldu. Bu tarihe kadar parlamentoda yapılacak oylamada May istediğini alabilirse, ayrılık 23 Mayıs’tan önce gerçekleşecek. Aksi takdirde ise, ayrılık 30 Haziran’a kalacak.

Tüm bu talepler, ancak AB üyesi ülkelerin onayıyla hayata geçebiliyor.

23 Mayıs kritik bir tarih, çünkü Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri var. Eğer İngiltere AB'(den ayrılamazsa, AP seçimlerinde yer alacak.

İngiltere ve AB arasında halihazırda uzlaşmaya varılan tarih 12 Nisan’dı ancak yaşanan kördüğüm ayrılığı zorlaştırıyor.

TRT