İngiltere’den İran’a idam tepkisi

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Alireza Akbari’nin idam edilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün İngiliz-İran vatandaşı Alireza Akbari’nin İran’da idam edilmesinin kendisini ‘dehşete’ düşürdüğünü açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ise idamı kınayarak sessiz kalmayacaklarını belirtti. Ardından, İran, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran medyası tarafından daha önce İran Savunma Bakanı Yardımcısı olarak görev yapan ve casusluk suçlamasıyla 2019’da gözaltına alınan Alireza Akbari’nin idam edildiği haberleri üzerine İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bugün açıklama yaptı. Başbakan Sunak açıklamasında “İngiliz-İran vatandaşı Alireza Akbari’nin İran’da idam edilmesi beni dehşete düşürdü” ifadelerini kullandı.

İran medyası, Akbari’nin İngiltere istihbarat teşkilatı için faaliyetlerde bulunduğunu belirterek 178 üst düzey İranlı görevli hakkında bilgi sağladığını ifade etti. Akbari’nin ayrıca 2020’de İran’ın en ünlü nükleer fizikçisi Mohsen Fakhrizadeh’nin öldürüldüğü suikastta rol oynadığı kaydedildi. İran medyası Akbari’nin Avusturya, İspanya ve İngiltere’deki banka hesaplarını kullanarak MI6 gibi İngiltere istihbarat teşkilatlarından 1 milyon 805 bin Euro, 265 bin Pound ve 50 bin Dolar aldığını ifade etti.

‘SESSİZ KALMAYACAĞIZ’

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly dün yaptığı açıklamada, “İran rejimi şüphe duymamalı. Alireza Akbari davasını yakından izliyoruz. İran, acımasız infaz tehdidini yerine getirmemeli” demişti. Dışişleri Bakanı, bugün Akbari’nin idamı sonrasında olayı kınayarak İran’ın bir İngiliz vatandaşını idam ettiğini ve sesiz kalmayacaklarını kaydetti.

İRAN İNGİLTERE’NİN TAHRAN BÜYÜKELÇİSİNİ DIŞİŞLERİ NAKANLIĞI’NA ÇAĞIRDI

İran, “İngiltere adına casusluk” suçundan idam edilen İran-İngiltere vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi’yle ilgili İngiltere’den gelen “müdahaleci açıklamalar üzerine” bu ülkenin Tahran Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere’nin İran’ın ulusal güvenliği de dahil olmak üzere alışılmadık müdahalelerine yanıt olarak” bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İran’ın, idam edilen eski yetkiliyle İngiliz istihbaratının ilişkilerine dair “kesin kanıtlara” sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiltere hükümetinin, “İran’ın ulusal güvenliğini hedef alan alışılmadık iletişimler kurmasının hesabını vermesi gerektiği” kaydedildi.

Açıklamada, İran’ın kendi kanunlarına göre, çifte vatandaşlığı kabul etmediği ve İngiltere’nin idam edilen eski Savunma Bakan Yardımcısı Ekberi’yle ilgili “müdahalelerinin ve yıkıcı açıklamalarının temelsiz olduğu” ifade edildi.

Bakanlığa çağrılan Shercliff’ten, İran’ın konuyla ilgili itirazını ülkesine iletmesi istendiği ve İngiliz Büyükelçisi’nin de Tahran’ın tutumunu Londra’ya yansıtacağını bildirdiği aktarıldı.