İngiltere’den Omicron varyantı için açıklama

İngiltere’de bilim adamları, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları, 24 Kasım’da ilk keşfedildiğinden bu yana, mevcut aşıların Omicron varyantı üzerinde ne kadar etkili olacağını anlamak için yarışıyorlar. Sahip olduğu 30’dan fazla mutasyon nedeni ile aşıların Omicron varyantını tanımayacağı konusunda büyük endişe hala sürüyor. İngiltere’deki Omicron vakalarının incelediği gerçek dünya verilerine dayanan yeni bir çalışma, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının varyanta karşı yalnızca yüzde 46,7 koruma sağladığını gösterdi. Ancak, ciddi hastalığı önlemede aşının yüzde 84 oranında korumayı sürdürdüğü belirtildi. Uzmanlar, üçüncü doz aşı çağrılarını sürdürdü.

İngiltere’de hükümete tavsiye veren bilim kurulu üyeleri (SAGE) tarafından yapılan yeni bir çalışmada iki doz Pfizer/BioNTech aşısının, Omicron varyantının neden olduğu ciddi hastalığa karşı yüzde 84 oranında koruma sağladığı belirtildi.

Bununla birlikte, araştırmacılar, üçüncü doz aşının, semptomatik hastalığa karşı korunmayı 2 kat yükselttiğini söyledi.

İNGİLTERE’DEKİ 500 OMİCRON VAKASI İNCELENDİ

Hafta sonu yayınlanan SAGE modellemesi, İngiltere’nin ilk 500 Omicron vakasından elde edilen erken gerçek dünya verilerine dayanıyor. Çalışma, iki Pfizer/BioNTech dozunun hastaneye yatışı ve ölüme karşı yüzde 83,7 koruma sağladığı varsayımından yola çıktı. Ayrıca aşının koruyuculuğunun üç ila altı ay içinde zayıfladığı varsayıldı.

Bununla birlikte, söz konusu çalışma, London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) tarafından yapılan modellemede sunuldu ve antikorlara bakan laboratuvar çalışmalarına dayanıyor.

Model, aşıya dirençli Omicron varyantının, İngiltere’de her gün 4 bine kadar enfekte hastanın, ülkedeki hastanelere kabul edildiği geçen Ocak ayındaki ikinci dalgasından daha fazla hastaneye yatışa yol açabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan, mevcut aşılar, Wuhan’da ortaya çıkan orijinal virüsü hedef alacak şekilde tasarlandı. Ancak varyant çok yeni olduğu için uzmanlar hala varyantın gerçek dünyada nasıl davranacağını yansıtmayabilecek laboratuvar deneylerine güveniyorlar.

Konuya ilişkin açıklama yapan, East Anglia Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ciddi hastalıklara karşı daha da iyi koruma sağlamasını beklediğini söyledi. Ölçülmesi daha zor olan T hücrelerinin bağışıklıkta çok önemli bir rol oynadığını sözlerine ekledi.

Ancak, Reading Üniversitesi’nden bir mikrobiyolog olan Dr Simon Clarke, aşının etkinliğindeki düşüşün hala “endişe verici” olduğunu belirterek, “Hiç kimse Omicron’un aşı etkinliğini tamamen ortadan kaldırmasını beklemiyordu. Ancak, söz konusu düşüş yadsınamaz.

“YÜZDE 16 TEHLİKEDE”

Ağır hastalıklara karşı yüzde 84 korumayı baz aldığınızda bile, bu durum insanların yüzde 16’yı hastaneye kaldırılmaya veya Omicron tarafından öldürülmeye karşı savunmasız bırakıyor. Yani Delta varyantında gördüğümüzden üç kat daha fazla” diye konuştu.

SEMPTOMATİK HASTALIĞA KARŞI KORUMA YÜZDE 46,7’YE DÜŞTÜ

Öte yandan çalışma, iki doz AstraZeneca/Oxford aşısının altı ay sonra semptomatik Omicron’a karşı yalnızca yüzde 36,1; iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ise yalnızca yüzde 46,7’lik bir koruma sağladığını gösterdi.

ÜÇÜNCÜ DOZ VURGUSU

Fakat Profesör Hunter, insanların bu durum nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini ve üçüncü doz aşıyı olmalarını vurguladı:

“Antikorların yanı sıra bağışıklık sistemimizde hafıza B hücreleri de yer alıyor. Eski varyantlar ve Omicron arasında T hücresi bağışıklığının antikorlardan daha iyi korunduğuna dair bazı kanıtlar var.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalardaki en büyük sorun, sonuçlarının hepsinin antikorları nötralize etmeye dayalı tahminler olması. Bulgular, muhtemelen enfeksiyon ve semptomatik hastalık için doğru olsa da, şiddetli hastalığa bakıldığında biraz farklı. Yani, hastaneye yatış ve ölüme karşı koruma tahminlerinin aslında daha iyi olabileceğini umabiliriz.”