İngiltere’den virüs uyarısı

İngiltere’de araştırma yürüten bilim adamları, maymun çiçeği virüsü vakalarının kısa sürede artacağını söyledi.

En az 42 ülkede tespit edilen maymun çiçeği hastalığına ilişkin küresel endişe artarken, İngiltere’deki bilim insanlarından uyarı geldi. Araştırmacılar, virüsün bu şekilde yayılması halinde vakaların kısa bir sürede 10’a katlanabileceğini söyledi. Diğer taraftan, Asya ülkeleri Singapur ve Güney Kore ise ilk maymun çiçeği vakalarını açıkladı. “Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü?”, “Maymun çiçeği nasıl yayılır?”, “Maymun çiçeğinin aşısı var mı?” sorularının ve daha fazlasının yanıtını bu haberde bulabilirsiniz.

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışma, maymun çiçeği salgının 10 kat büyüyeceği konusunda uyardı. Çalışma, corona virüs (Covid-19) salgını sırasında, İngiltere’de hükümete danışmanlık yapan SAGE üyeleri arasında yer alan London School of Hygiene & Tropical Medicine’nde epidemiyolog olan Prof. Dr. John Edmunds tarafından yürütüldü.

Edmunds ve ekibi, her on yılda bir yapılan 45 bin kişiden oluşan bir anketten toplanan İngiltere’deki cinsel birliktelik verilerini inceledi.

31 Mayıs’ta yapılan modelleme sırasında, dünya çapında 25’ten fazla ülkede 728 doğrulanmış ve şüpheli vaka bildirildi. O zamandan beri, dünya çapında yaklaşık 2 bin enfeksiyon kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, cinsel davranışta müdahaleler veya değişiklikler olmadan, erkeklerle seks yapan erkekler arasında ‘büyük bir salgın’ görülmesinin ‘büyük bir olasılık’ olduğunu gösterdi. Büyük bir salgın, halihazırda tespit edilenlerin yanı sıra en az 10 bin vaka daha kaydedilmesi olarak tanımlandı.

Diğer taraftan bilim insanları bulgularının, “orantısız derecede fazla” cinsel partneri olan bireylerden oluşan küçük bir grup aracılığıyla maymun çiçeğinin vakalarının sürekli artmasını açıkladığını vurguladı.

Çalışmanın yazarları, “Maymun çiçeği virüsü her zaman bu topluluk arasında ‘önemli bir bulaşma potansiyeli’ riskine sahipti. Ancak, son birkaç on yılda Afrika dışında çok az vaka kaydedildiği için başlayamadı Ancak, bu grubun birçoğu enfekte olursa (erkekler ile cinsel ilişki yaşayan erkekler), diğer gruplar arasında da sayısı 10 bine varan ekstra vaka tespit edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ R KATSAYISI BİRDENBİRE ARTABİLİR

Araştırmacılar, “Maymun çiçeği hastalığının R kat sayısı (enfekte olmuş bir kişinin virüsü bulaştırdığı insan sayısı) birden önemli ölçüde daha büyük olabilir. Bu da salgını kontrol altına almayı zorlaştırabilir” dedi.

Bilim insanlarının uyarısının ardından, İngiltere’deki sağlık yetkilileri maymun çiçeği hastalığına karşı ‘yüksek risk’ altında olan gay ve biseksüel erkeklere enfeksiyona karşı korunmak için bir aşı teklif edileceğini duyurdu.