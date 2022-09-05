İngiltere’nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere’nin yeni başbakanı, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss oldu.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı “1922 Komitesi” Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, başkent Londra’daki Kraliçe 2. Elizabeth Konferans Merkezi’nde parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, oylamada, Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kaldı.

Böylelikle, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May’den sonra “İngiltere’nin 3. kadın başbakanı” oldu.

Truss, yarın hükümeti kurma görevini alacak

Başbakan Boris Johnson, yarın tatilini İskoçya’daki Balmoral Malikanesi’nde geçiren Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sunacak ve ardından Truss, Kraliçe’den yeni hükümeti kurma görevini alacak.

Yeni Başbakan Truss, Kraliçe ile görüşmesinin ardından başkent Londra’ya dönecek ve burada bir konuşma yapacak.

Liz Truss’ın yarın yeni kabineyi açıklaması öngörülüyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz’da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Liz Truss kimdir?

1975’te Oxford’da doğan Truss, kentin ünlü üniversitesinin felsefe, politika ve ekonomi bölümünden mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında aktif siyasete katıldı. Tercihini önce Liberal Demokratlar, sonra da Muhafazakarlardan yana kullandı.

Bir süre uluslararası petrol şirketinde yönetici olarak çalıştı.

2010’da David Cameron’un başbakanlığı döneminde milletvekili seçildi.

İki yıl sonra kabineye eğitim bakanı olarak atandı. Uluslararası Ticaret, Çevre ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Boris Johnson Hükümeti döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü, İngiltere tarihinin ikinci kadın Dışişleri Bakanı oldu.

“Demir Leydi” olarak anılan Margareth Thatcher’a benzemeye çalıştığı yönünde eleştiriler aldı.

Başlangıçta Brexit karşıtı olan Truss’ın, daha sonra fikrini değiştirerek Avrupa Birliği’nden ayrılmanın ülkesi için bir fırsat olduğunu söylemesi de çokça tartışıldı.

Truss’ın seçim vaatlerinde önceliği vergi kesintileri oldu.

Savunma harcamalarının artırılmasına yönelik vaadi Muhafazakar partililerden destek aldı.

Truss, evli ve 2 çocuk annesi.