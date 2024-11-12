“Iniesta El Clasico’da Emeklilik Etkinliği”

EMEKLİLİK KUTLAMASI

Japonya 1. Futbol Ligi’nde (J1) yaklaşık 5,5 sezon geçiren Andres Iniesta, ‘El Clasico’ maçı ile emekliliğini kutlayacak. Başkent Tokyo’nun batısındaki Çofu bölgesindeki Ajinomoto Stadyumu’nda gerçekleştirilecek gösteri maçı, 15 Aralık’ta yerel saatle 14.00’te başlayacak. Bu özel maçta, La Liga’nın ünlü ekipleri Barcelona ve Real Madrid’den yıldız futbolcular da yer alacak. “Emekli yıldızlar geçidinde” Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas gibi isimler sahada bulunacak. Ayrıca Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio ve Ivan Campo gibi futbolcular da bu gösteri maçında boy gösterecek.

KARİYER TAAHHÜDÜ

24 yıllık kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri’nin Emirates Club takımında noktalayan Iniesta, 8 Ekim’de emekliye ayrıldığını duyurmuştu. Barcelona formasıyla 9 lig ve 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Iniesta, 2018 yılında Vissel Kobe ile anlaşmış ve 2021 yılında 2 yıllık sözleşme yenilemişti. Vissel Kobe, Iniesta’nın döneminde, tarihinde ilk kez geride kalan yıl Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa’yı kazanmıştı.

DÜNYA KUPASI BAŞARISI

40 yaşındaki yıldız futbolcu, uluslararası arenada İspanya takımı ile 4 Dünya Kupası’na katılmış ve 2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen turnuvada kupayı kazanan takımda yer almıştı. Iniesta, futbol kariyerinde elde ettiği başarılarla ve kazandığı kupalarla dünya futbolunun önemli isimlerinden biri haline geldi.