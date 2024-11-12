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Spor

“Iniesta Emekliliğini El Clasico’da Kutlayacak”

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MAÇIN DETAYLARI VE TARİHİ

Başkent Tokyo’nun batısındaki Çofu bölgesinde bulunan Ajinomoto Stadyumu’nda gösteri maçı, 15 Aralık’ta yerel saatle 14.00’da başlayacak. Bu etkinlikte La Liga’nın ünlü ekipleri Barcelona ve Real Madrid’den yıldız oyuncular yer alacak. Meslektaşları ile birlikte, Iniesta emekliliğini kutlamayı planlıyor.

EMEKLİ YILDIZLAR GEÇİDİ

Gösteri maçında “emekli yıldızlar geçidi” olacak. Bu etkinlikte sahaya çıkacak isimler arasında Xavi Hernandez, Rivaldo, Javier Mascherano, Luis Figo, Roberto Carlos ve Iker Casillas bulunuyor. Ayrıca Bojan Krkic, Rafa Marquez, Adriano, Saviola, Julio Baptista, Steve McManaman, Savio ve Ivan Campo gibi isimler de yeşil sahada boy gösterecek.

İNIESTA’NIN KARIYERİ VE EMEKLİLİK DUYURUSU

24 yıllık kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri’nde mücadele eden Emirates Club takımında noktalayan Iniesta, 8 Ekim’de emekliye ayrıldığını duyurmuştu. Bu gösteri maçı, kariyerindeki önemli anları kutlamak adına özel bir anlam taşıyor.

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