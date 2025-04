Initia Airdrop ve Dağıtım Detayları Açıklandı

AIRDROP DETAYLARI

Airdrop’un büyük bölümü—yaklaşık yüzde 89,46’sı (44,7 milyon INIT token)—2024 yılında Initia’nın testnet aşamalarına katılan 194.294 kullanıcıya ayrıldı. Bu katılımcılar, ağın altyapısını test ederek ve geliştirerek ana ağın sorunsuz bir şekilde başlatılmasına katkı sağladı. Initia ekibi, yaptığı açıklamada “Airdrop hakkı kazanan kullanıcılar, ana ağ açıldıktan sonra 30 gün boyunca taleplerini gerçekleştirebilecekler” ifadelerini kullandı.

KULLANICI PAYI DAĞILIMI

Bununla birlikte, Initia toplam airdrop’un yüzde 4,5’ini (2,25 milyon INIT token) LayerZero, IBC ve MilkyWay gibi ortak ağlardaki aktif kullanıcılara ayırdı. Bu dağıtım, işlem geçmişi yüksek kullanıcıları hedef alarak Initia’nın çeşitli blok zinciri ekosistemleriyle entegrasyonuna olan bağlılığını gözler önüne seriyor. Airdrop’un bir diğer bölümü de topluluk katkı sağlayıcılarına ayrıldı. Initia Vakfı, Discord, Telegram ve X (eski adıyla Twitter) gibi platformlarda aktif olan topluluk üyelerine yüzde 6’lık bir pay (3 milyon INIT token) tahsis etti.

Bu kategoriye “Militia Captain”, “OG” ve “Initiate of the Week” gibi roller dahil edilerek topluluk odaklı büyümeye verilen önem vurgulandı. Initia, “Bu tahsis toplama dayalıdır, yani birden fazla role sahip kullanıcılar her biri için ayrı bir tahsis alacaktır” açıklamasını yaptı. Bu hamle, Initia’nın güçlü bir çoklu zincir ekosistemi oluşturma vizyonuna katkıda bulunanları ödüllendirme yaklaşımını yansıtıyor.

Cryptorank.io verilerine göre Initia, dört farklı yatırım turunda toplam 25 milyon dolar fon toplamayı başardı. Yatırımcılar arasında Theory VC, Delphi Ventures, Hack VC ve eski adıyla Binance Labs olan YZi Labs gibi önemli isimler bulunuyor. Her ne kadar bu yatırım, şirketin 250 milyon dolarlık değerlemesinin yalnızca küçük bir kısmını oluştursa da, Initia’nın çoklu zincir ekosistemini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu finansal gücü artırıyor. Bu destek, farklı blok zinciri ağları arasında sorunsuz etkileşimleri kolaylaştıran bir yapı inşa etme hedefine katkıda bulunuyor.