İnkumu’nda Denize Girmek Yasaklandı

BARTIN İNKUMU’NDA KİRLİLİK İNCELEMELERİ BAŞLADI

Bartın’ın İnkumu plajında, deniz yüzeyinde mazot ve kötü koku tespit edilmesi üzerine inceleme başlatıldı. Plaj, tek mavi bayraklı plaj olarak tanınırken, oluşan kirlilik nedeniyle Valilik tarafından buraya girmek yasaklandı. Akşam saatlerinde, plajdaki 3 kilometrelik sahil boyunca denize girenler, su yüzeyinde mazot ve rahatsız edici bir koku ile karşılaştı. Durumu fark eden vatandaşlar, mazot kokusunun yükselmesi üzerine hemen yetkililere bilgi verdi.

Olay üzerine, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, bölgedeki sahil alanında incelemelerini gerçekleştirdi ve denizden su örnekleri aldı. Sahil şeridinin 500 metrelik kısmındaki kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Kirliliğin ve kötü kokunun sebebinin belirlenmesi amacıyla Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yük gemileriyle ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bartın Valiliği, bu kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturduğunu belirterek, İnkumu’nda denize girmeyi yasakladı. Bu yasak, hoparlörden yapılan anonslarla halka duyuruldu.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kirliliğin nedeninin belirlenmesi için devam eden çalışmaları yerinde görmek üzere bölgeye geldi. Vali Arslan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken, kirliliğin nedeninin tespit edilmesi için sürdürdükleri çalışma sonucunun en kısa zamanda alınacağını ifade etti.