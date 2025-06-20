İnkumu Sahilinde Kirlilik İncelemesi Yapıldı

DENİZDE KİRLİLİK TESPİTİ

İnkumu sahilinde yapılan araştırmalar sırasında Bartın Valisi Nurtaç Arslan, “İlk tespitlerimize göre denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Özellikle de sahilin 500 metre yakınına kadar gelmiş durumda bu kirlilik. Kimin sebep olduğunu belirlemek için çalışmalara başladık. Tespit etmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu. Valinin incelemeleri doğrultusunda, denizden yapılan tahliyelerin detayları hakkında bilgi alındı.

KİRLİLİĞİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Kirliliğin türü ve kaynağı ile ilgili bir araştırma başlatıldığını vurgulayan Arslan, “Çevreye verilen bu zarar hepimizi derinden üzdü. İnkumu gibi Bartın’ımızın turizm yerlerinden birinde, tam turizm sezonunda böyle bir olayın yaşanması bizi üzdü” dedi. Arslan, sahildeki kirliliğin temizlenmesinin öncelik olduğunu belirterek, “Ama kimin yaptığını bilmiyoruz. Tespit etmeye çalışıyoruz. Çok da kolay olmadığını söylemek isterim. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamayız” ifadelerini kullandı.

MAZOT İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Gazetecilerin mazot kaçakçılığı ile ilgili sorusuna Arslan, “İlk tespitlerimize göre mazot. Görünümü, kokusu mazot olduğu yönünde. Kaçakçılık gibi bir durum gözükmüyor. Şu anda bu konuda tespit edilmesi zor. İlk etapta neden kaynaklandığını tespit etmeye yönelik çalışma yapıyoruz” yanıtını verdi. İnkumu açıklarında 7 adet gemi bulunduğunu da söyleyen Vali, denizden numune alındığını belirtti.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Bartın Valiliği’nin resmi hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Yapılan ilk incelemede İnkumu Sahili’nde yaklaşık 3 km sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 500 metre mesafeli alanda kıyıya vuran yağ kirliliği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve inceleme başlatılmıştır” denildi.