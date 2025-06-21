İnkumu Tatil Beldesinde Kirlilik İncelemesi Devam Ediyor

İNKKUMU BELDESİNDE KİRLİLİK İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Bartın’ın İnkumu tatil beldesinde oluşan kirlilik ve mazot kokusu üzerine başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Mavi bayraklı, üç kilometre uzunluğundaki sahil şeridine sahip bu tatil beldesinde, deniz tabakasında meydana gelen kirlilik nedeniyle çeşitli ekipler araştırmalarını sürdürüyor.

KİRLİLİĞİN NEDENİ BELİRLENİYOR

Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, deniz polisi, jandarma ve Bartın Belediyesi’ne ait ekipler, hem denizde hem de sahil bölgesinde detaylı inceleme yapıyor. Kokunun ve kirliliğin kaynağını belirlemek amacıyla, sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 5 kilometre açıkta bekleyen yedi yük gemisinin atık bırakıp bırakmadığını araştırırken, gemilerden yakıt numuneleri de alınıyor. Ayrıca, tercüman aracılığıyla gemi kaptanlarının ifadeleri de alınıyor. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, kirliliğin kaynağını tespit etmek için tarama çalışmalarına devam ediyor.

Bölgeye bırakılan yaklaşık 1000 emici ped ile deniz tabakasındaki kirliliğin ve mazot kokusunun büyük oranda azaldığı gözlemleniyor. Bunun yanı sıra, denizde oluşan kirliliğin sağlık açısından tehdit oluşturması sebebiyle bugün ve yarın İnkumu’nda denize girmek yasaklandı. Jandarma ve zabıta ekipleri, plajda denize girilmemesi için yaya ve motorize denetimlerini sürdürüyor.