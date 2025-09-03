İnme Merkezi Hizmete Girdi, Hayırlı Olsun

İNME MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesinde “İnme Merkezi” faaliyete başladı. Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kurulan bu merkez, Edirne ve çevresindeki illerdeki hastalara sağlık hizmeti sunacak.

ŞİFA KAYNAĞI OLACAK

Törende konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, merkezin hastalara şifa olacağını belirtti. Edirne ve çevre illerden gelen hastalara en kaliteli hizmeti sağlama amacı güttüklerini ifade eden Rektör Hatipler, “İlk günden beri ‘Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız’ diyerek adım attık. Bugün de görüyoruz ki çoğu zaman yol açarak ilerliyoruz. Edirne İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle İnme Merkezini hizmete kazandırdık. Tüm halkımıza hayırlı olsun.” dedi.

İHTİYACA CEVAP VERECEK

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, açılan merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Sedat Üstündağ ise Trakya’da her yıl yaklaşık 350 inme vakasının yaşandığını, bu merkezin sayesinde tüm hastalara yerinde müdahale yapılabileceğini kaydetti. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.