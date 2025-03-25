İnme Riskleri ve Önlenmesi Üzerine Öneriler

NÖROLOJİ UZMANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Funda Baş, Meral Karadağ ile gerçekleştirdiği röportajda inme hastalığı ve bu hastalığın risk faktörleri üzerine dikkat çekici bilgiler paylaştı. İnmenin yalnızca yaşlı kişilerde değil, genç bireylerde de sık görüldüğünü ifade eden Baş, “İnme, gençlerde de çok sık görülüyor. Özellikle sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve bazı kronik hastalıklar gençlerde de inme riskini artırıyor” dedi.

İnme hastalığının büyük ölçüde önlenebilir olduğunu vurgulayan Baş, susuz kalmanın ciddi bir risk faktörü olduğunu belirterek, “Vücudun yeterince su almaması, damar tıkanıklığını artırarak inme riskini yükseltebilir” ifadelerini kullandı. Yüksek kolesterol seviyesinin, aşırı tuz tüketiminin ve sıcak havaların da inme riskine katkıda bulunduğunu söyleyen Baş, “Sofra tuzunu mümkün olduğunca hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor” şeklinde uyarıda bulundu.

Baş, inmenin belirtilerinin erken fark edilmesinin hayati önem taşıdığını dile getirdi. “Yüzde kayma, kolda güçsüzlük, konuşma bozukluğu en temel inme belirtileri arasındadır” diyen Baş, görme kaybı, denge kaybı ve bilinç bulanıklığı gibi belirtilerin de ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, “İnme tedavi edilebilir bir hastalık, ancak erken müdahale büyük önem taşıyor” diye ekleyerek, zamanında müdahalenin önemini bir kez daha hatırlattı.