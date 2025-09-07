İnme, Türkiye’de sık görülen rahatsızlık

İNME VE FELÇ HASTALIKLARI CİDDİ RİSKLER TAŞIYOR

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, inme ve felç hastalığının Türkiye’de en yaygın nörolojik rahatsızlıklardan biri olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Terzi, “Kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olan bu hastalıklar, Türkiye’de her yıl yaklaşık 45 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME FAKTÖRÜ

Prof. Dr. Murat Terzi, inme ve beyin hastalıklarında dengesiz beslenmenin önemli sağlık sorunları yaratabileceğini belirtirken, “Bu kadar ölümcül ve engellilik yaratan bir hastalık aslında önlenebilir. Yaş veya genetik yatkınlık gibi önleyemediğimiz faktörler var. Ancak kontrol altına alabileceğimiz risk faktörleri de mevcut. Bunların başında beslenme geliyor. Tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durmak, sebze ve meyve ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmeyi tercih etmek, özellikle 60 yaş ve sonrasında daha kritik hale geliyor. Düzenli egzersiz de önemli koruyucu unsurlar arasında. Haftada iki-üç gün yürüyüş yapmak veya fiziksel aktivitede bulunmak inme riskini ciddi oranda azaltabiliyor. Bunun yanı sıra sigara ve alkol alışkanlıklarından uzak durmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Terzi, inme ve felç hastalıklarında risk faktörlerinin mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. “Beyin damar hastalıkları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en sık görülen nörolojik rahatsızlıklardan biri. Bu hastalıklar önemli bir özürlülük ve ölüm nedeni. Beyin damar hastalıklarını iki grupta değerlendiriyoruz; beyin damar tıkanıklıkları ve beyin kanamaları. En yaygın görülen durum ise beyin damar tıkanıklıkları. Bunlara halk arasında inme ya da felç diyoruz. Kalp hastalıklarından sonra ikinci ölüm nedeni olan bu hastalıklar, Türkiye’de her yıl yaklaşık 45 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Kontrol altına alınabilen diğer risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet yer alıyor. Bunların tedavi edilmesi inmeyi önlemede büyük rol oynuyor. Araştırmalar, özellikle belli bir yaş grubunda her 6 kişiden birinin inme geçirme riski taşıdığını gösteriyor. Bu nedenle risk faktörlerinin mutlaka kontrol edilmesi şart” diye konuştu.

HASTANEYE ULAŞIMIN ÖNEMİ

Felç durumunda ilk 6-8 saatin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Terzi, “Türkiye’de sağlık sistemi, bu konuda önemli bir entegrasyona sahip. 112 Acil hattı, acil servisler ve nöroloji klinikleri sayesinde hastaların hızlı bir şekilde uygun merkezlere yönlendirilmesi sağlanıyor. İlk 6-8 saat çok kritik. Erken dönemde damardan verilen ilaçlar ya da anjiyo yöntemleriyle tıkalı damarın açılması hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkileyebiliyor. Bu yüzden hastaneye hızlı bir şekilde ulaşmak kritik önem taşıyor. Hastalara kan sulandırıcılar, kolesterol düşürücüler, tansiyon ve diyabet ilaçları da veriliyor. Felce yol açan nedenlerin araştırılması için beyin tomografisi, şah damarlarının görüntülenmesi ve kalp incelemeleri yapılıyor. Eğer kalpte ritim bozukluğu veya farklı bir sorun varsa onun da tedavi edilmesi gerekiyor. Beyne giden damarlarda ciddi bir tıkanıklık varsa stent takma veya cerrahi müdahaleler söz konusu olabiliyor. İnme sonrası rehabilitasyon süreci de büyük önem taşıyor. Hastalarda güçsüzlük, dengesizlik, konuşma bozuklukları gibi tablolar gelişiyor. Bu noktada fizik tedavi, rehabilitasyon ve dil-konuşma terapileriyle hem fiziksel hem de bilişsel fonksiyonların iyileştirilmesi hedefleniyor.” şeklinde konuştu.