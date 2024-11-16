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İnönü Üniversitesi’nde Personel Alım İptali Açıklandı

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İLANLARDAKİ İPTAL NEDENİ

İnönü Üniversitesi, 52 Hemşire, 2 Fizyoterapist, 1 Diyetisyen, 1 Psikolog, 1 Mühendis, 1 Çözümleyici, Sistem Programcısı, 2 Programcı, 1 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) ve 1 Kütüphaneci olmak üzere toplamda 62 personel alımı için iptal kararı aldı. Resmî Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, başvuruların Lisans seviyesinde yapıldığı belirtildi. Ancak, KPSS lisans güncellemesi yapılmış olması, bu süreçte iptal edilen soru sebebiyle yeniden sıralama gerçekleştirilmiş olması, ilan iptal edilmesinin gerekçeleri arasında yer aldı.

DURUMUN ADETA HUKUKİ TEMELLERİ

Resmî Gazete’de yer alan açıklamalara göre, KPSS lisans soru iptali sonucunda gerçekleştirilen sıralama güncellemeleri nedeniyle Kariyer kapısı üzerinde yapılan güncellemeler doğrultusunda adaylara haksızlık yaşanmaması amacıyla söz konusu ilan iptal edildi. Bu durum, başvuru yapan adayların haklarının korunması noktasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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