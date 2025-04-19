İnönü Vakfı, Pembe Köşk’te Sergi Açtı. Özden Toker, Anılarını Ziyaretçilerle Paylaşacak. Sergi “Halkın İsmet Paşa’sı” Temasını Taşıyor

İNÖNÜ VAKFI’NDAN YENİ SERGİ

İnönü Vakfı, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün ikametgahı olan Pembe Köşk’te bir fotoğraf, belge ve obje sergisi düzenliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyarete açılan bu serginin teması “Halkın İsmet Paşa’sı” olarak belirlenmiş durumda. Sergide, İsmet İnönü’nün aile arşivine ait fotoğraflar, çeşitli etkinlikler ve yurt içi gezilerinden alınmış görüntüler ile birçok nesne yer alıyor. Ayrıca, ailesine ait kıyafetler ve İnönü’nün kızı Özden Toker’in çocukken oynadığı bebekler de sergilenen objeler arasında bulunuyor.

ÖZDEN TOKER’DEN AÇIKLAMALAR

İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, ayrıntılı bir bilgi vererek, vakfın Mevhibe İnönü tarafından titizlikle saklanan eşyalar sayesinde kurulduğunu ifade etti. Toker, bu tarihi mirası koruyarak halka sunduklarını aktardı. Sergide bulunan birçok fotoğrafın, İsmet İnönü’nün halkla etkileşimde olduğu anları ve eşi Mevhibe Hanım ile gerçekleştirdiği gezileri yansıttığını belirtti. Toker, “Babam gittiği her yere annemle beraber gitmiş. Beraberce vatandaşlarımızla temas kurmuşlar, dost olmuşlar. Bu, Cumhuriyet ailelerinde kadının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

ÇOCUKKEN ATATÜRK İLE YAŞANAN ANILAR

Toker, çocukluğunda Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Pembe Köşk’teki yemeklerine katıldığını aktararak, bu anların Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe sayesinde yaşandığını belirtti. Toker, “Atatürk, son zamanlarında her gittiği yere beni de götürüyordu. Buraya geldiği ilk gün beni çağırdılar; Atatürk, bizi tanıştırdı. Bize, ‘Haydi şu masanın ucuna oturun bakalım.’ dedi. Oraya oturduğumda, Atatürk’ün arkadaşlarıyla yemek yediğini görmüş oldum.” diyerek anısını paylaştı.

SERGİNİN ZİYARETÇİLERE AÇIK OLDUĞU TARİHLER

Toker, sergilenen fotoğraflar ve oyuncak bebekler hakkında detaylar vererek, serginin her yaştan ziyaretçiye açık olduğunu açıkladı. “Halkın İsmet Paşa’sı” sergisi, 19 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar her gün 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Özden Toker, sergi süresince çoğu zaman Pembe Köşk’te yer alarak ziyaretçilerle anılarını paylaşacak.