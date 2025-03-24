İnovasyon Çağında Pazarlama Zirvesi Başlıyor

İNTERNETTEN GÜNCEL PAZARLAMA TRENDLERİ TOPLAYACAK

Bu yıl “İnovasyon Çağında Pazarlama” temasıyla düzenlenen zirve, hem ulusal hem de uluslararası alandan sektördeki önemli kişileri bir araya getirerek, pazarlamanın geleceğini etkileyen yenilikçi trendleri tartışacak. Zirve, yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi, sektörü yönlendiren konuları ele alacak. Ayrıca, bu etkinlik kapsamında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan “Yılın En Başarılı” marka ve şirketlerinin belirleneceği, dünya genelinde mükemmelliği temsil eden “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” de sahiplerini bulacak. Markalaşma sürecinde ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkili adımlar atmak isteyen şirketler ve markalar için önemli bir eğitim ve öğrenme imkanı sunan zirvenin biletleri, ilgili web sitesinden satın alınabilir.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KONUŞMACI OLARAK YER ALACAK

World Marketing Summit Zirvesi’nde yer alacak konuşmacılar arasında Davranışsal Pazarlama Stratejisti ve Marka Uzmanı Mr. Roger Hurni, World Design Organization Başkanı Mr. Thomas Garvey, Nöropazarlama Stratejisti ve Pazarlama Fütürüsti Mr. Roger Dooley, Kriz ve Risk İletişimi Danışmanı Mr. Timothy Coombs, Sürdürülebilir Pazarlama Yönetimi Danışmanı Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik gibi değerli isimler bulunuyor. Bu profesyoneller, bilgi ve birikimlerini etkinlikte katılımcılarla paylaşacak.

ETKİNLİK PROGRAMININ DETAYLARI

World Marketing Summit 2025’in kapsamlı programı ise şu şekilde: 09.00 – 09.30 Açılış Konuşmaları Ayşenur Aydın Gümrükcü, Buz Ajans – Ajans Başkanı ve Sadia Kibria, Kotler Impact & WMS Grup CEO’su. 09.30 – 10.00 Keynote: Roger Hurni – Davranışsal Pazarlama ve Değişen Tüketici Davranışları. 10.00 – 11.00 Panel 1: Yapay Zeka ve Pazarlama, Moderatör: Şule Güner. Panelistler: Prof. Dr. Marc Oliver Opresnik, Doç. Dr. Şebnem Özdemir ve Ömer Wilson. Etkinlikte; 11.00 – 11.30 Kahve Molası, 11.30 – 12.00 Keynote Timothy Coombs ile devam ederken, 12.00 – 13.00 Panel 2: Yeşil Pazarlama – Sürdürülebilirlik üzerine olacak. 13.00 – 14.30 Öğle Yemeği, ardından 14.30 – 15.00 Keynote: Roger Dooley ile nöropazarlama anlatılacak. Son olarak, 15.00 – 16.00 Panel 3: Pazarlamada Yeni Nesil Çözümler ile devam edecek ve etkinlik, 16.30 – 18.00 arasında “Kotler Awards Pazarlama Ödülleri” ödül töreni ile sona erecek.