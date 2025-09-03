İnşaat Alanında Kadın Düşmesi Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Camivasat Mahallesi 5040 Sokak üzerindeki inşaat alanından gelen “imdat” çığlığı acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis grupları, inşaatın zemin katındaki merdiven boşluğunda 3 metre derinlikte bir kadının düştüğünü tespit etti.

KADIN ACI İÇİNDE KURTARILIYOR

İtfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkarmak için merdivenle inerek, 35 yaşındaki A.Ç.’yi sağlam bir şekilde kurtardı. Acil sağlık servisiyle Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ilk müdahalesinin ardından müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

KADININ AÇIKLAMASI

Hastanede yapılan görüşmelerde A.Ç.’nin alkollü olduğunu belirttiği, karanlıkta merdiven boşluğunu göremeyerek düştüğünü söylediği kaydedildi. Olay, inşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.