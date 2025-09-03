Haberler

İnşaat Alanında Kadın Düşmesi Yaşandı

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖRÜNTÜLERİ

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Camivasat Mahallesi 5040 Sokak üzerindeki inşaat alanından gelen “imdat” çığlığı acil durum ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis grupları, inşaatın zemin katındaki merdiven boşluğunda 3 metre derinlikte bir kadının düştüğünü tespit etti.

KADIN ACI İÇİNDE KURTARILIYOR

İtfaiye ekipleri, kadını bulunduğu yerden çıkarmak için merdivenle inerek, 35 yaşındaki A.Ç.’yi sağlam bir şekilde kurtardı. Acil sağlık servisiyle Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadının ilk müdahalesinin ardından müşahede altına alındığı ve hayati tehlikesinin olmadığı bilgisi edinildi.

KADININ AÇIKLAMASI

Hastanede yapılan görüşmelerde A.Ç.’nin alkollü olduğunu belirttiği, karanlıkta merdiven boşluğunu göremeyerek düştüğünü söylediği kaydedildi. Olay, inşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu ve 62 gram metamfetamin bulundu.
Haberler

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Yazgan Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'daki Kral Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi görevine resmen başladı. Törende büyükelçilik ekibiyle fotoğraf çektirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.