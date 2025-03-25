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İnşaat Güven Endeksi Martta Azaldı

GÜVEN ENDEKSİNDE HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayına ait Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri’ni duyurdu. Bu verilere göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 azalma kaydedildi.

GÜVEN ENDEKSLERİNDEKİ DEĞERLER

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre değişiklikler gösterdi. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artarak 114,4 değerine ulaştı. Öte yandan, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,5 azalış ile 88,9 değerine geriledi.

Veriler, sektörler arasındaki güven durumunu ortaya koyarken, sektörel dinamiklerin önemine dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

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Güven Endeksi Sektörlere Göre Değişiklik Gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı güven endekslerini duyurdu. Hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış yaşanırken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azalma gözlemlendi.
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