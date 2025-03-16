İnşaat İşçileri Arasında Kavga: 2 Yaralı, 6 Gözaltı

SALDIRI OLAYI GÜNDÜZ YAŞANDI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde inşaat işçileri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, iki kişi yaralandı ve altı kişi gözaltına alındı. Olay, gündüz saatlerinde Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi’nde gerçekleşti. İlk bilgilere göre, bölgede yer alan köy evlerinin inşaatında çalışan sekiz işçi arasında bir tartışma çıktı.

KAVGANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kavga sırasında hem silahın hem de bıçakların kullanıldığı bildirildi. Kavga sırasında silahından çıkan kurşunla yaralanan iki işçiye ilk müdahale Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’nde yapıldı. Yaralılar, ardından Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak altı kişi gözaltına alındı ve derinlemesine inceleme başlatıldı.