İnşaat işçisi, havalandırma boşluğuna düştü

İNŞAATTA KAZA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatın havalandırma boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde yapımı süren 3 katlı inşaatta yaşandı. Orhan Y. (31) adlı işçi, çalıştığı esnada dikkatsizlik sonucu havalandırma boşluğuna düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi, ağır yaralandı.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine hemen ambulans sevk edildi ve yaralı işçi İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini hala koruduğu öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin soruşturmayı başlattı.