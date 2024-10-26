İnşaat İskelesinden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Öğle saatlerinde Bayındır Mahallesi’nde, Hasankeyf yolundaki bir apartmanın inşaatında trajik bir olay meydana geldi.

DÜŞME ANI VE KONTROL SONUCU

İddialara göre, inşaat iskelesinde çalışan İdris Us, 10’uncu kattan düşerek dengesini kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontroller sonucunda Us’un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

İdris Us’un cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.